Selv om Venstre fik 23,4 procent af stemmerne og Det Konservative Folkeparti landede på 6,6 procent, er det alligevel Det Konservative Folkeparti, der er det største borgerlige parti.

Det mener i hvert fald Rasmus Jarlov (K), der lidt endnu er erhvervsminister.

»Jeg synes, vi er det største borgerlige parti, for jeg synes ikke, Venstres overbudspolitik er borgerlig. Når man vi bruge hele det økonomiske råderum på velfærd, kan jeg ikke få øje på det borgerlige,« siger han.

Meldingen kommer efter en valgkamp, hvor de to partier ikke just har bevæget sig tættere på hinanden.

Tusind tak for 10.270 personlige stemmer.



Skulle der være en enkelt eller to af jer her per Twitter, så tak fordi I satte kryds ved Det Konservative Folkeparti. Vi er blevet det største borgerlige parti, og skal sikre, at der er et solidt modspil til overbudspolitikken. — Rasmus Jarlov (@RasmusJarlov) June 7, 2019

Så Venstre er ikke et borgerligt parti?

»Det må Venstre selv definere.«

Er I mere borgerlige, eller hvordan skal man forstå dig?

»Jeg mener, det skal være vores rolle at stå fast på sparsommelighed, mådehold og skattelettelser. Ellers taber vi den borgerlige værdikamp. Der skal være et alternativ til socialdemokratismen og den uansvarlige økonomiske politik, der ser ud til at danne sig et flertal for.«

Men Venstre ser jo ikke ud til at komme med i det flertal?

»Jeg synes desværre, Venstre er med i det, når partiet vil bruge 69 milliarder kroner på velfærd. Jeg håber, Venstre vender tilbage til at føre borgerlig politik. Det er vigtigt, at der er nogen, der viser et alternativ,« siger Rasmus Jarlov.

Hos Venstre ryster politisk ordfører Britt Bager på hovedet over udmeldingen fra den snart tidligere regeringspartner.

Hun afviser pure, at Venstre, der helt formelt hedder 'Venstre, Danmarks Liberale Parti' bevæger sig på kanten af vildledende markedsføring.

»Venstre er Danmarks liberale parti. Og dermed er vi selvfølgelig også et borgerligt parti. Men der er da politiske forskelle på os og De Konservative,« medgiver hun og kommer med et eksempel:

»Vi mener ikke, der skal gives skattelettelser i toppen, som De Konservative vil,« siger hun.

Britt Bager minder om, at Venstre sammen med De Konservative har lettet skatten for 27 milliarder kroner og har ført en politik, der 'har gjort det billigere at være dansker'.

»Jeg har været meget glad for det samarbejde, vi har haft med De Konservative,« siger hun.