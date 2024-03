Rasmus Jarlov går ikke efter formandsposten i Det Konservative Folkeparti.

I et opslag på det sociale medie X understreger den sygemeldte folketingspolitiker, at han ikke er kandidat efter posten.

»Jeg har ikke villet kommentere det, før Søren var bisat. Men jeg vil meget gerne slettes af listen over mulige kandidater i spekulyserne,« skriver han.

Opslaget kommer efter flere henvendelser fra journalister, som efter sigende vil vide, om Jarlov ønsker posten efter afdøde Søren Pape Poulsen.

Men det afviser han altså nu fuldstændig kategorisk.

»Jeg har to små drenge og vil ikke gå glip af deres barndom. Alene af den grund skal jeg ikke være partiformand. Men selv hvis jeg ville, så har jeg slet ikke evnerne, og mine politiske holdninger flugter heller ikke godt nok med resten af partiets folketingsgruppe til, at det ville give mening,« skriver han videre.

Rasmus Jarlov har været sygemeldt siden begyndelsen af januar. Noget, han også selv kommer ind på i opslaget.

»Jeg er stadig sygemeldt og lige nu først og fremmest i sorg over Sørens død. Jeg går ud fra, at der ret snart udpeges en ny politisk leder, og så glæder jeg mig til forhåbentlig at hjælpe, hvor jeg kan, når jeg er tilbage i Folketinget.«

Søren Pape Poulsen døde pludseligt af en hjerneblødning 2. marts. Kun 52 år gammel.

Det er fortsat uvist, hvem der skal overtage efter hans knap ti år på posten.

I forvejen har også partiets politiske ordfører, Mette Abildgaard, over for DR afvist, at hun kommer til at overtage posten.