Den nyudnævnte erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) er utilfreds med, at den politiske kommentator David Trads har beskrevet ham som ubegavet. Nu skændes de to på de sociale medier.

Rasmus Jarlov svarer nu igen på den kritik, som David Trads har fremført efter Jarlovs udnævnelse til minister. Trads har flere gange kritiseret Jarlovs potentiale som minister, men det er tilsyneladende blevet for meget for politikeren. I et langt opslag på sin Facebook-profil skrev han søndag aften, at han hverken er 'smådum' eller 'ubegavet.' Derudover fremhævede han, at han som barn var så dygtig, at han gjorde folkeskolen færdig på otte år, og at han senere fik et legat på Handelshøjskolen, fordi han havde de højeste karakterer på årgangen.

Umiddelbart efter, at det i sidste uge stod klart, at det var Jarlov, der skulle overtage ministerbilen efter Brian Mikkelsen, skrev David Trads på Twitter, at den nye minister ikke er 'den skarpeste kniv i skuffen.'

Well, Rasmus Jarlov er ikke den skarpeste kniv i skuffen. — David Trads (@DavidTrads) June 20, 2018

David Trads mener, at den konservative stridsmand kun er blevet minister, fordi der ikke var andre muligheder i den konservative folketingsgruppe. En holdning, han uddybede i TV 2 News-programmet 'Besserwisserne' fredag.

»Ud over at det er lidt polemisk, så er det også reelt nok. Han har gang på gang sagt ting, som var langt ude. Som har gjort ham upopulær, eller som han måtte trække tilbage. Eksempelvis at Danmark var et meget bedre sted uden muslimer. Der er en muslim i hans egen folketingsgruppe (Naser Khader, red.). Det var måske ikke så klogt sagt,« lød det fra Trads.

Departementschef i Erhvervsministeriet Michael Dithmer taler til overdragelsesreceptionen, da Brian Mikkelsen overdrager Erhvervsministeriet til Rasmus Jarlov i sidste uge. Foto: Philip Davali

Til sidst blev det tilsyneladende for meget for erhvervsministeren. Han fløj til tasterne. Udover Facebook-opslaget brugte han også Twitter til at komme ud med sit budskab. Her skrev han, at det efter hans mening ikke gør noget godt for debat-niveauet, at der sidder folk som Trads på tv og udbreder sin holdning.

Denne mand får penge for at udlægge og fortolke dansk politik for titusindvis af mennesker hver uge. Jeg synes ikke, det gør meget godt for debatniveauet, og det burde ikke ske i et format som besserwisserne, hvor han får lov at sige hvad som helst uden at blive udfordret. https://t.co/qTS3py9mnA — Rasmus Jarlov (@RasmusJarlov) June 24, 2018

Dette tweet faldt dog Trads for brystet, og søndag aften skrev han på Twitter, at han føler sig truet på sit levebrød af ministeren.

En minister - ja, det er @RasmusJarlov faktisk - forsøger åbenlyst at true mig på mit levebrød, fordi jeg kritiserer ham. Nu så jeg jo, at @larsloekke ved hans udnævnelse sagde, at Jarlov har en stejl indlæringskurve. Det tør nok siges. Første lektion: Lær lidt om magtens deling. https://t.co/HNvyJMk326 — David Trads (@DavidTrads) June 24, 2018

Over for B.T. forklarer David Trads, at han opfatter ministerens tweet som en trussel.

»Rasmus Jarlov skriver et tweet, hvor han efter min bedste overbevisning forsøger at bruge sin magt til at få mig skubbet ud af et tv-program,« siger Trads og forklarer, at ministeren efter hans mening dermed bryder med det såkaldte 'armslængdeprincip', hvor politikerne ikke må blande sig i driften af Danmarks Radio og TV2.

David Trads. (Arkivfoto) Foto: Thomas Lekfeldt

»Rasmus Jarlov er minister i en regering. Det er regeringen, der på vegne af staten driver TV2, og det er regeringen, der udpeger bestyrelsen for TV2. Når ministeren så siger, at jeg ikke burde være del af det tv-program, så opfatter jeg det som et forsøg på at påvirke bestyrelsen og et klart brud mod armslængdeprincippet. Det er det, jeg hæfter mig ved. Den almindelige debat har jeg det helt fint med,« siger David Trads.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra erhvervsministeren, men han ønsker ikke at kommentere sagen yderligere. På Twitter afviser han dog overfor David Trads, at han truer ham.