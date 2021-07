Titusindvis af danskere er lige nu sendt i isolation, fordi 393 danskere er blevet testet positiv for den mere smitsomme deltavariant af coronavirussen den seneste uge.

Langt de fleste, der sidder hjemme i isolation, har aldrig været i kontakt med nogen smittede.

Årsagen er, at Styrelsen for Patientsikkerhed har udvidet anbefalingen om isolation tredje led – altså de nære kontakters nære kontakter – hvis deltavarianten er indblandet. Derfor spreder isolationerne sig som ringe i vandet.

Det får nu flere sundhedsordførere til at angribe isolationskravene for være 'overdrevet' og 'ude fra proportioner'.

Liselott Blixt (DF) forlader mødet i Sundhedsministeriet. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix)

»Det er en kæmpe overreaktion og overdrevent. Det giver simpelthen ikke mening, at så mange danskere, der aldrig været i nærkontakt med en smittet, bliver sendt i isolation i dagevis. Med så få indlagte og så få smittede er det alt for voldsomt,« siger Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselott Blixt.

Venstres Martin Geertsen er på samme linje.

»I det hele taget er det stærkt problematisk at bede folk om at selvisolere sig, når vi har over tre millioner vaccinerede. Når man så beder tredje led om at gå i isolation, så skal man godt nok have en god forklaring. Og det har vi hverken fået fra regeringen eller sundhedsmyndighederne,« siger han.

Et eksempel på den omfattende isolation kan være, at en mand har været til en fødselsdag om søndagen, hvor en smittet med deltavarianten har deltaget. Manden tager så på arbejde næste dag, hvor han er i nærkontakt med kollegaerne.

Per Larsen (C) forlader mødet i Sundhedsministeriet. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix)

Nu er det ikke kun manden, der skal gå i isolation, indtil han har en to negative pcr-test. Det skal alle kollegaerne på hans arbejde også, selv om de aldrig har været i kontakt med den smittede til fødselsdagen.

»Det er uforståeligt og helt ude af proportioner. Det her rammer små virksomheder, som i værste fald må sende hele medarbejderstaben hjem i isolation, selv om de ikke har været i kontakt med en smittet,« siger De Konservatives sundhedsordfører Per Larsen.

Flere borgerlige partier foreslår derfor, at virksomhederne kompenseres, hvis de bliver tvunget til at sende medarbejderne i isolation.

Men sundhedsordførerne har ikke fået nogen forklaring på, hvorfor deltavarianten pludselig har udvidet isolationskravene så voldsomt.

Så mange er i isolation Styrelsen for Patientsikkerhed har inden for perioden 23-30. juni 2021 bedt 8803 nære kontakter og deres nære kontakter om at gå i isolation pga. tilknytning til 393 smittede med særlig variant, primært Delta. Tallet omfatter ikke nære kontakter, der er håndteret udenfor Styrelsen for Patientsikkerhed.

»Vi er intet fået at vide, og det er virkelig for dårligt. Jeg vil kræve et svar på, hvorfor vi pludselig skal udvide isolationskravene i en situation, hvor epidemien er fuldstændig under kontrol,« siger Liselott Blixt.

Hun har nu spurgt sundhedsminister Magnus Heunicke om, hvad den faglig begrundelse er. Hun har endnu ikke fået svar.

Deltavarinaten, som første gang blev fundet i Indien, vurderes at være mere smitsom end den britiske variant, som er dominerende i Danmark nu.

Deltavarianten vokser dog hele tiden og står nu for over 20 procent af alle nye smittetilfælde.

Det er en uskik, at myndighederne kræver isolation til højre og venstre, bare fordi de har magt til det. Martin Geertsen (V), sundhedsordfører.

Der er dog intet bevis for, at vaccinerne virker dårligere på deltavarianten end andre varianter af coronavirussen.

Og med kun 55 indlagte med covid-19 er der slet ingen grund til at isolere titusindvis af danskere, slår Venstres Martin Geertsen fast.

»Det er en uskik, at myndighederne kræver isolation til højre og venstre, bare fordi de har magt til det. Det skal noget proportionalitet ind i det her,« siger han.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra sundhedsminister Magnus Heunicke.