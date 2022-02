Flere af Folketingets partier er vrede på Tyskland, Italien, Østrig og Ungarn over, at de fire lande har blokeret for en beslutning om at smide Rusland ud af SWIFT-samarbejdet.

»Det er ærlig talt dybt forkasteligt. Vi taler om det mest voldsomme angreb siden Anden Verdenskrig,« siger Venstres udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen.

SWIFT-samarbejdet er det system, som anvendes til økonomiske transaktioner i både den vestlige verden, men også talrige andre lande. Udelukkes Rusland fra det system, så vil det gøre det uhyre vanskeligt for landet at handle med andre nationer.

Men torsdag aften blokerede Tyskland, Italien, Østrig og Ungarn for netop det, selvom det vurderes som en af de stærkeste værktøjer til at stække Rusland økonomisk.

Michael Aastrup Jensen, Venstre Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg forventer at regeringen fortsætter med at lægge pres på Tyskland og de andre lande, så vi kan indføre de hårdest mulige sanktioner. Herunder Ruslands udelukkelse af SWIFT,« siger Michael Aastrup Jensen.

Enhedslisten bakker op.

»Der er simpelthen ikke nogen undskyldning. Vi skal blive ved at presse Tyskland og de andre, så de simpelthen kommer med på vognen,« siger Enhedslistens forsvarsordfører Eva Flyvholm og fortsætter:

»Vi skal slå så hårdt ned vi kan. Det er blandt andet at lukke for russisk gas og udelukkelse fra SWIFT,« siger Flyvholm.

Russiske kampvogne i Ukraine Foto: STRINGER

Liberal Alliances leder, Alex Vanopslagh, mener de fire lande har svigtet.

»Det er simpelthen et svigt af dimensioner, at det er europæiske lande, der har blokeret for at udelukke Rusland fra SWIFT-systemet. Vi kunne også blokere for mere import og eksport,« skriver Alex Vanopslagh på Facebook og fortsætter:

»Ukraine kæmper alene en kamp mod Rusland i disse timer. Men det er ikke kun en kamp for deres egen suverænitet – det er en kamp om den frie verdens sikkerhed,« skriver han.

Selv har den tyske kansler Olaf Scholz forklaret, at nogle restriktioner skal reserveres til »en situation, hvor det er nødvendigt at gøre andre ting også«.

Tyskland er meget afhængig af russisk gas.