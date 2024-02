Hvidovre Kommune har besluttet at genindføre store bededag som fridag for skoleeleverne.

Det falder mildest talt ikke i god jord hos en lokal folketingspolitiker.

»Det skaber kun mere rod, for nu skal forældrene, der jo ikke har fri, til at stå for pasning af deres børn eller sende dem i nødpasning,« siger Maria Durhuus (S), som bor i Hvidovre, til TV 2 Kosmopol.

Hun mener, at lokalpolitikerne i Hvidovre Kommune gør sig skyldige i at 'lave symbolpolitik mod regeringen' ved at genindføre store bededag som skolefridag.

Det var et flertal bestående af Konservative, SF, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti, som tirsdag stemte for at genindføre store bededag som fridag i Hvidovres folkeskoler.

Som bekendt blev helligdagen afskaffet som helligdag fra og med 2024 af et flertal i Folketinget – trods massive folkelige protester.

Udover regeringspartierne Socialdemokraterne, Venstre og Moderaterne stemte også Radikale Venstre for afskaffelsen.

Skolebørnene i Hvidovre Kommune kommer dog til at vente to år, før de igen får fri på bededagen, idet skoleårene 2023/24 og 2024/25 allerede er planlagt.

Antallet af skoledage forbliver det samme, da en tilfældigt placeret fridag i stedet bliver sløjfet til den tid.

Store bededag havde indtil i år været en officiel helligdag, siden den ved kongelig forordning blev lovfæstet i 1686.

Maria Djurhuus har selv tre børn i skolealderen.