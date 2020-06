Det giver slet ikke mening.

Så kontant er meldingen fra flere borgmestre i Region Hovedstaden og Region Sjælland, efter regeringen har tilladt fitnesscentre, badelande og indendørs idræt at genåbne mandag, mens tusindvis af kommunalt ansatte stadig ikke må møde ind på et enmandskontor.

»Det er til grin, at man må gå ned og svede i et fitnesscenter, mens man ikke må møde ind på kommunen og sidde ved sit skrivebord med behørig afstand til andre,« siger Pernille Beckmann (V), borgmester i Greve Kommune.

»Der er intet fagligt argument for det her. Det er bare ren politik,« siger hun.

Sendte brev til minister

20. maj fik offentligt ansatte i Jylland og på Fyn lov til at møde ind på arbejde igen.

Men fordi coronasmitten er større på Sjælland, måtte offentligt ansatte øst for Storebælt blive ved med at arbejde hjemmefra. Det gælder dog ikke skolelærere, pædagoger, sundhedspersonale og lignende.

»Det giver ikke længere mening at hjemsende medarbejdere og holde kommunale funktioner lukket. I Fredensborg har vi et stort rådhus, så vi kan sagtens holde både en og to meters afstand uden problemer,« siger Thomas Lykke Pedersen (S), borgmester i Fredensborg Kommune.

Han sendte allerede et brev til social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) 20. maj, hvor han langede ud efter regeringens beslutning. Svaret var han dog ikke tilfreds med.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S), da regeringen og Danske Regioner præsenterer økonomiaftale om regionernes økonomi for 2021 på et pressemøde i Finansministeriet fredag 29. maj 2020. Foto: Philip Davali Vis mere Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S), da regeringen og Danske Regioner præsenterer økonomiaftale om regionernes økonomi for 2021 på et pressemøde i Finansministeriet fredag 29. maj 2020. Foto: Philip Davali

»Med den seneste aftale af 20. maj 2020 om yderligere genåbning i fase 2 har et bredt politisk flertal sendt et signal om genoptagelse af den fysiske tilstedeværelse i den offentlige sektor vest for Storebælt. Det er sket på baggrund af store regionale forskelle på udbredelsen af covid-19-smitte. De offentlige arbejdspladser i Østdanmark må ifølge aftalen desværre vente lidt endnu,« svarede Astrid Krag.

Det var egentlig først meningen, at fitnesscentre og badelande skulle åbne til august. Men efter forhandlinger i weekenden blev genåbningen rykket næsten to måneder frem.

Aftalen nævner dog ikke de offentligt ansatte øst for Storebælt med ét eneste ord. De må fortsat blive hjemme, måske endda til efter sommerferien.

Derfor føler man dig fuldstændig overset i Rudersdal Kommune i Nordsjælland.

Jens Ive, borgmester i Rudersdal Kommune. Foto: Jonas Skovbjerg Fogh Vis mere Jens Ive, borgmester i Rudersdal Kommune. Foto: Jonas Skovbjerg Fogh

»Det er en meningsløs og mærkelig prioritering at åbne badelande, når borgerservice stadig er lukket, og når der hober sig en sagspukkel op i kommunerne,« siger Jens Ive (V), borgmester i Rudersdal Kommune.

Han fortæller, at kommunen er klar til at følge alle tænkelige retningslinjer, hvis bare de ansatte kan komme tilbage på arbejde.

»Vores medarbejdere har også brug for den sociale kontakt, man har på en arbejdsplads. Det er hårdt at sidde derhjemme i flere måneder,« siger Jens Ive.

Regeringen har ikke noget nyt at berette om, hvornår de offentligt ansatte øst for Storebælt kan komme tilbage på kontoret. Den næste gemåbningsfase er 8. juli, men her er den offentlige sektor foreløbig ikke med.