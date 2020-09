Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), er kommet i modvind efter at have deltaget i en fest, hvor der blev set stort på corona-reglerne.

På Facebook vælter det frem med kommentarer fra vrede odenseanere, der undrer sig over borgmesterens opførsel og efterfølgende forsøg på at bortforklare den.

'Dobbeltmoralsk, og det hjælper ikke med søforklaring eller undskyldninger her,' lyder en af kommentarerne.

Fredag deltog Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), i et stort bryllup i Odense mellem den lokale restauratør Thomas Pasfall og Maria Giørtz-Behrens.

I flere videoer ses borgmesteren danse og klappe i en stor gruppe under brylluppet, hvor der blandt andet var underholdning med bandet Aqua og entertaineren Rasmus Bjerg. Få dage senere aflyste borgmesteren den årlige Generator-fest og opfordrede unge til at holde mere afstand.

Over for TV 2 Fyn har borgmesteren forsvaret sin deltagelse i brylluppet med, at det var en surprise-fest, og at han deltog som privatperson.

»Jeg er inviteret som privatperson, og så må jeg have tillid til de rammer, jeg træder ind i. Det kan jeg ikke styre hverken som borgmester eller privatperson,« siger borgmesteren til TV 2 Fyn.

Og den udtalelse er faldet mange af hans bysbørn for brystet.

»Jeg bliver forarget over, at han som privatperson ikke mener, han har et ansvar for, hvad der sker. Jeg tænker, at vi alle som privatpersoner har et ansvar for ikke at deltage i aktiviteter, der er i strid med sundhedsmyndighedernes anbefalinger,« siger Helene Rosenfeldt, der bor i Odene og arbejder i Trafikstyrelsen.

I maj måtte hun aflyse sin datters konfirmation. Da konfirmationen endelig blev afholdt i august, foregik det med store forholdsregler.

»Jeg kan love for, at der var god afstand. Vi havde taget ekstra borde ind, forbudt sange, der var håndsprit på bordene, og jeg havde købt vaskeklude til toilettet, så gæsterne ikke brugte samme håndklæde,« fortæller hun.

En anden vred borger er Karina Larsen, der er studerende og bor i Fraugde lidt uden for Odense.

'Det er dummere end dumt,' skriver hun i et opslag på Facebook.

For nylig var hun til børnekoncert med rapduoen Josef og Elias, og det foregik på en helt anden måde, end det man kan se på bryllupsvideoen.

'Vi skulle holde afstand, og det var et krav, at vi skulle sidde ned. Men lige så snart, det er en privat fest, så er det okay, at man står op til livemusik, og borgmesteren danser rundt. Det er sgu ikke okay. Han er et forbillede i Odense, og så bør han vise sig som et godt eksempel,« siger Karina Larsen.

