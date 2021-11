En ny annonce betalt af Odense Kommune har fået rådmand Christoffer Lilleholt (V) til at spile næseborene op.

»Det her lugter langt væk,« siger han.

Under overskriften ‘Flere hænder gør forskellen’ står der blandt andet i annoncen, at det skal være trygt at være ældre i Odense Kommune, og at man vil ansætte op mod 200 nye medarbejdere inden for ældreområdet.

Ifølge Christoffer Lilleholt er det helt uforståeligt, at kommunen en uge inden et valg indsætter en annonce, som han mener, har et tydeligt politisk budskab.

»Det er et meget, meget uheldigt tidspunkt. Heldigvis har de (Borgmesterforvaltningen, red.) lært, at de ikke skal sætte borgmesterens billede på annoncen, men for mig at se kunne det her lige så godt have været en valgpjece,« siger han med henvisning til, at kommunen i foråret indrykkede en annonce med fokus på Peter Rahbæk Juel (S).

Dengang viste det sig, at annoncen – også ifølge kommunens egne jurister – ramte uden for skiven. Det afviser stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen til gengæld skulle være tilfældet denne gang.

I stedet skal annoncen som en del af en større kampagne sikre flere hænder til ældreplejen.

Stadsdirektøren oplyser til B.T. Odense, at byrådet med vedtagelsen af kommunens budget for 2022 selv har pålagt Borgmesterforvaltningen i samarbejde med Ældre- og Handicapforvaltningen at gennemføre »en helt særlig rekrutteringsindsats.«

»Det er på denne baggrund Borgmesterforvaltningens opfattelse, at rekrutteringenskampagnen – herunder denne første annonce – ligger meget direkte i forlængelse af byrådets eksplicitte vedtagelse,« lyder det fra Stadsdirektøren.

I Odense Kommunes budget for 2022 står der blandt andet, at arbejdet med at skaffe flere ansatte inden for ældreområdet »skal planlægges og påbegyndes så hurtigt som muligt«, så flest muligt af de nye medarbejdere kan ansættes allerede per 1. januar 2022.«

Behovet for at skaffe nye medarbejdere er Christoffer Lilleholt ikke det mindste uenig i – og han mener også, at det er fornuftigt at annoncere. Men timingen har han ikke meget til overs for.

»Jeg er enig i alle budskaberne i den. Men jeg synes, det er upassende, at forvaltningen betaler for annoncer otte dage før et valg,« siger han.

I de tre uger, valgkampen varer, mener han, at forvaltningerne helt bør undlade at annoncere. Medmindre annoncerne opfordrer folk til at stemme eller oplyser om den stigende coronasmitte.

»Jeg synes ikke, at forvaltningen skal lave annoncer om noget som helst i valgkampen, medmindre det er samfundskritisk,« siger Christoffer Lilleholt.

Odense Kommune har afsat to millioner kroner til rekrutteringsindsatsen på ældreområdet, og annoncen er derfor kun en blandt flere indsatser. Det glæder Christoffer Lilleholt, for han har svært ved at se, hvordan den første henvender sig til unge mennesker med interesse for ældrepleje.

»Jeg mener godt, at vi kan kommunikere nogle ting – især, hvis de har en klar pointe. Men med den annonce er jeg noget i tvivl om, om den får flere sosu-assistenter afsted,« siger han.