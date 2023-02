Lyt til artiklen

»Det er en skidt dag for lønmodtagerne og for vores stærke danske tradition for samtale og samarbejde.«

Det er meldlingen fra Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), efter et flertal i Folketinget har stemt for at store bededag droppes om helligdag fra næste år.

»Der er skrevet historie i dag. Desværre er det ikke en god historie. Jeg vil gå så langt som at sige, at det er et sort kapitel i historien om samarbejdet mellem Folketinget og arbejdsmarkedets parter,« siger hun.

Lizettte Risgaard havde ellers afleveret en bog med i alt 477.000 underskrifter fra fagforbundets hjemmeside bevarstorebededag.dk til alle politikerne, der i dag skulle stemme.

Men lige lidt hjalp det altså.

SVM-regeringens meget omdiskuterede beslutning om at droppe store bededag som helligdag fik et ret klart flertal, og det gælder fra 2024.

Helligdagen afskaffes ifølge regeringsgrundlaget for at skaffe flere penge til de stigende forsvarsudgifter. Lønmodtagerne kompenseres i form af løn, mens timelønnede mister deres tillæg, når de arbejder den dag.

»Det er i den grad en skidt dag for danske lønmodtagerne og for vores stærke danske tradition for samtale og samarbejde,« siger Lizette Risgaard.