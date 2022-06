Lyt til artiklen

I 2018 ville Mette Frederiksen 'lænke sig til Aalborg Portland' for at undgå, at den nordjyske cementkæmpe lukker.

Nu får den nordjyske virksomhed, der uden sammenligning er den største CO₂-forurener i Danmark, en kæmpe klimarabat fra statsministeren.

Det ligger fast, efter at S-regeringen fredag har landet stor grøn skattereform.

Men Mette Frederiksen og S-regeringen får nu hård kritik af støttepartiet Enhedslisten, der kort før aftalen blev indgået, forlod forhandlingerne i protest.

»Det er uretfærdigt og kulsort, at Danmarks største forurenere slipper billigere end alle andre. Det eneste retfærdige er, at dem, som forurener mest, betaler fuldt og helt for deres udledning. De giganter, som har tjent milliarder på at svine vores klode til, skal samle regningen op og betale som alle andre,« siger Mai Villadsen.

Aalborg Portland ligger i statsminister Mette Frederiksens valgkreds, og hun har flere gange sendt roser til den nordjyske virksomhed, som altså nu får en CO₂-rabat.

»Klimaet har brug for handling, ikke kulsorte rabatter til Danmarks største CO₂-udledere. Aalborg Portland-rabatten er en graverende klimafejl,« siger Mai Villadsen og fortsætter.

»Vi står i en akut klimakrise, og den kalder på ambitiøse og retfærdige svar. Det leverer aftalen ikke, og derfor står Enhedslisten udenfor. Statsministeren har lænket sig til Aalborg Portland. Vi lænker os til klimakampen,« siger hun.

Den nye, grønne skatteaftale lægges der op til, at virksomheder uden for EUs kvotesystem skal betale 750 kroner i CO₂-afgift per ton. Virksomheder i EUs kvotesystem slipper med det halve. Men Aalborg Portland kommer til at slippe med 125 kroner per ton CO₂ oven i kvoteprisen, da de har såkaldt mineralogiske processer,

De 125 kroner er en forhøjelse i forhold til, hvad regeringen i første omgang lagde op til, hvor CO₂-afgiften for virksomheder som Aalborg Portland kun skulle betale 100 kroner per ton.

Mai Villadsen kommer også med en kindhest til de resterende aftalepartier, hvor hun især kritiserer, at de er hoppet med på 'hockeystavs-modellen'.

»Aftalen er reelt en hockeystavs-aftale. Jeg troede, aftalepartierne mente klimahandlingen alvorligt, men omkring 40 % af reduktionerne i aftalen kommer fra teknologisk fiksfakseri. Det er en stor klimaskuffelse,« siger hun.

På et doorstep forsvarer klimaminister Dan Jørgensen regeringens rabat til Aalborg Portland.

»Det nytter jo ikke noget, at de lukker ned og flytter deres produktion til andre lande,« siger han.