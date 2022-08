Lyt til artiklen

Under 18 kroner om måneden i kompensation står danskerne til at få i løbet af 15 måneder på baggrund af en bred aftale om en kompensationspakke på knap 1,5 milliarder.

Og det er rent ud sagt ikke godt nok, mener flere partier, som står uden for aftalen.

»Det er en uværdig måde at hjælpe borgerne på. Når de røde partier prioriterer, at visse vælgersegmenter skal have udbetalt en varmecheck på 6.000 kroner, mens en gennemsnitsfamilie kun bliver hjulpet med sølle 18 kroner om måneden, har vi altså et problem,« siger Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh til B.T.

»Alle danskere bliver hårdt ramt af de stigende energipriser. Derfor burde man hjælpe hele befolkningen ved at sænke elafgiften til minimumsniveauet. Danmark har i forvejen EUs højeste elafgift, og hvis vi sløjfer den, tager vi både et skridt i den rigtige retning mod den grønne omstilling, samtidig med at vi afhjælper inflationsproblemet for alle danskere uden at efterlade nogen på perronen.«

Lempelsen vil nemlig give en gennemsnitsfamilie en minimal kompensation i løbet af 15 måneder, som ordningen løber over. En gennemsnitsfamilie vil få besparelse (en kompensation) på 50 kroner i 2022 og 215 kroner i 2023. Det svarer i gennemsnit til under 18 kroner om måneden i hver af de 15 måneder, viser beregninger fra revisionshuset BDO.

Også næstformanden for Dansk Folkeparti er yderst utilfreds med udfaldet. Han mener nemlig, at man burde have hjulpet endnu mere.

»Det er at lave grin med danskerne. Jeg har blandt andet besøgt en mand i Faxe, som havde en elregning, som var blevet tre gange så dyr. Alt i alt skulle han vælge mellem sin husleje og sine regninger, som han kan betale. De går ud og bilder folk ind, at det bliver markant billigere. Man skal gøre meget mere for dem.«

»Der er ingen tvivl om, at hvis vi kan finde finansiering, så skal man give et hug i elafgiften eller fjerne den helt. Man bruger jo ikke mere strøm som bankdirektør, end hvis man er på kontanthjælp. Det er et klart spørgsmål om penge. Vi skal finde finansieringen, og her har man blandt andet givet flygtningefamilier flere tusind kroner skattefrit. Mange ting, som er sat i verden, som koster alt for mange penge.«