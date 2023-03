Lyt til artiklen

»Jeg kan meget klart sige, at IS-terrorister under ingen omstændigheder skal til Danmark.«

Sådan skriver Nye Borgerliges nyligt genvalgte formand, Pernille Vermund, i en SMS til B.T. onsdag aften.

Reaktionen kommer ovenpå den Højesteretsdom, der onsdag fastslog, at en dansk-iransk kvinde i en IS-lejr nu kan komme hjem til Danmark med sine børn.

Dommen er en underkendelse af Udlændinge- og Integrationsministeriets afgørelse fra 2020 om at fratage kvinden hendes danske statsborgerskab, således at hun ikke kunne vende hjem.

Og dommen får nu Vermund til at lange ud efter regeringen.

»Det er velkendt, at både Mette Frederiksen og Lars Løkke har et svagt punkt, når det kommer til IS-terrorister,« lyder det.

»Men det er mig en gåde, at Venstre bliver i regeringen og bakker op om det.«

B.T. har onsdag aften forsøgt at få et interview med samtlige af regeringens partier om afgørelsen.

Udlændingeordfører i Moderaterne, Mohammad Rona, refererer i en SMS blot til Højesterets dom.

»Det er afgjort i Højesteret, at kvinden fik ulovligt frataget det danske statsborgerskab. Den dom skal vi have respekt for. Og dermed kan hun og hendes to bør nu rejse til Danmark.«

Nogenlunde samme besked lød tidligere på aftenen fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen:

»Vi lever i et retssamfund, og det er en endelig afgørelse, og det har den retsvirkning, at hun er dansk. Uanset hvad man så måtte mene om det,« sagde ministeren til Politiken.

Udlændinge- og integrationsordfører i Venstre, Mads Fuglede, siger kort på en telefon til B.T., at han ikke vil udtale sig yderligere, før han har læst dommen til bunds. Han bemærker dog, at han er »ked af« afgørelsen, men at han respekterer en højesteretsdom.

Samme reaktion på dommen og dens konsekvenser kommer fra Udlændinge- og Integrationsminister Kaare Dybvad, der til TV 2 kalder det »ærgerligt«.

»Men vi respekterer selvfølgelig afgørelsen.«

Det gør man tilsyneladende ikke hos Nye Borgerlige – for hvor der er vilje, er der vej, mener Vermund.

»Hvis man kan lukke et helt land ned, smadre økonomien for masser af selvstændige erhvervsdrivende og tage børn og unge som gidsler i håndteringen af en epidemi, så kan man nok også finde en løsning på det her problem – hvis man vil.«

På Twitter skriver Peter Skaarup, gruppeformand i Danmarksdemokraterne, at partiet vil »gøre alt for at forhindre« evakueringen af kvinden og hendes børn.

Moderaterne og Socialdemokratiet har udtrykt et ønske om at retsforfølge kvinden så vidt muligt, når hun ankommer til Danmark.

Den dansk-iranske kvinde rejse i 2015, da hun var 20 år, til Syrien for at tilslutte sig Islamisk Stat.

I Syrien giftede hun sig og fik børn med en mand, der var medlem af IS. I 2019 blev hun taget til fange, og siden har hun og børnene opholdt sig i IS-fangelejre.

Hun benægter selv at have tilsluttet sig IS.

Foruden den dansk-iranske kvinde, sidder der andre kvinder i fangelejrene, som er rejst fra Danmark til Syrien, men siden har fået frataget deres statsborgerskab.

Det er endnu ikke afgjort, hvad regeringens linje er i forhold til at bringe dem hjem, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen til Politiken.

