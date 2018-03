Bølgerne går højt hos Dansk Folkeparti i Svendborg i disse dage højt. Så højt, at tre medlemmer har meldt sig ud af partiets lokalafdeling i den fynske by efter et bittert opgør om næstformandsposten.

En af dem, der har vendt partiet ryggen er Jette Kjellerup, der har fået skriftlig advarsel efter mediekritik. Derfor har hun valgt at forlade partiet sammen med sin mand og datter. Nu langer hun ud efter partiet og især lokalformand Jakob Broegaard.

Det skriver Fyns Amts Avis.

Ved valget i november sidste år var 49-årige Jette Kjellerup DF-kandidat. Her gik hun efter posten som næstformand. Men det fik lokalformand Jakob Broegaard til at advare andre medlemmer af partiet imod at stemme på hende. Jakob Broegaard truede endda med, at han ville gå og tage hele bestyrelsen med, hvis hun blev valgt.

Herefter har Jette Kjellerup stået frem med kritik i Fyns Amts Avis, men det faldt ikke i god jord på Christiansborg, der valgte at svare igen med en skriftlig advarsel.

Det brød Jette Kjellerup sig ikke om. Hun bad derfor partisekretær Poul Lindholm om at besvare nogle spørgsmål. Da han nægtede, blev det dråben for Jette Kjellerup, der herefter valgte at melde sig ud af Dansk Folkeparti.

»Jeg har blandt andet spurgt ham, hvordan Jakob Broegaard kan slippe afsted med at svine folk til, uden at han får en advarsel, men Lindholm skriver bare, at han har trukket en streg i sandet. Det kan jeg ikke bruge til noget, og derfor har jeg meldt mig ud af den børnehave,« siger Jette Kjellerup, der har været medlem af partiet i tre år, til Fyns Amts Avis.

Ved sidste valg fik Jette Kjellerup 55 personlige stemmer og er Dansk Folkepartis femtesuppleant til byrådet i resten af denne byrådsperiode på trods af, at hun har meldt sig ud af partiet.