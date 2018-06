Ligestillingsministeriet har inden for et halvt år udsendt to tilsyneladende modstridende rapporter.

København. Indbyrdes vold er den mest udbredte form for fysisk vold i voldelige parforhold. Og faktisk er kvinder en anelse hyppigere voldelige over for deres partner.

I meget kort form var det den opsigtsvækkende konklusion på en rapport udsendt af Ligestillingsministeriet i januar.

Rapporten vakte stor opmærksomhed og debat. Men for få uger siden udsendte Ligestillingsministeriet en anden rapport om vold i nære relationer, der tegner et noget andet billede:

Dobbelt så mange kvinder som mænd er udsat for partnervold.

Ritzau har forsøgt at finde svar på, hvordan to rapporter fra samme ministerium kan komme frem til to så tilsyneladende forskellige konklusioner.

Og en stor del af forklaringen handler om, hvilken metode forskerne har brugt.

Bjarne Laursen, der er seniorforsker ved Statens Institut for Folkesundhed, står bag den nyeste rapport. Han forklarer:

- Vi er har spurgt et repræsentativt udsnit, om de har været udsat for vold, og hvem der har gjort det. Ud fra det har vi vurderet, hvor mange der har været udsat for vold, altså henholdsvis mænd og kvinder.

- Så har vi fundet, at der er cirka dobbelt så mange kvinder, som mænd, der har været udsat for partnervold.

Ask Elklit, der er professor ved Videnscenter for Psykotraumatologi på Syddansk Universitet, står bag rapporten fra januar. Den havde som formål at undersøge gensidig vold i parforhold, forklarer han.

- Det viser sig, at det ikke er undersøgt herhjemme. Man har kun spurgt til offersiden altså er du blevet slået. Men man har ikke spurgt, om folk selv har slået eller provokeret den, der senere slår dem, siger Ask Elklit.

Derfor er rapporten baseret på et studie af international litteratur på området. Men Elklit anser det for rimeligt sandsynligt, at der er en kønssymmetri med hensyn til at udøve vold.

- Men noget af det opfatter mændene måske ikke som vold, fordi hun ikke slår så hårdt. Hun tjatter bare, forklarer Elklit.

Definitionen af vold kan være en forklaring på, at rapporterne når frem til forskellige udlægninger af virkeligheden. Den nyeste undersøgelse har specifikt spurgt til vold, der er blevet opfattet som et overgreb.

Ud fra den definition af vold var der cirka 38.000 kvinder, der blev udsat for partnervold i 2017. Og cirka 19.000 mænd. Tallet for kvinder har været konstant i en årrække. Mens tallet for mænd er steget siden 2005.

Forskerne er enige om, at vold mod kvinder i parforhold generelt er grovere, end den mændene udsættes for.

Ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) kan godt se, at de to rapporter rejser et spørgsmål om, hvilke tal der skal ligge til grund for indsatsen mod vold.

Men hun mener, at rapporterne supplerer hinanden. Tallene i sig selv kalder hun rystende. De vidner om, at indsatsen mod vold ikke rigtig lykkes.

- Vi har snakket meget om, hvordan man kan hjælpe offeret, siger Eva Kjer Hansen.

- Men jeg tror, at vi skal se meget mere på, om vi kan få brudt voldsspiralen og få behandlet voldsudøverne.

/ritzau/