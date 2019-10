Trepartsaftale skulle sikre, at flygtninge kommer i job, men ikke alle dele af aftalen er blevet overholdt.

Det skulle være en hjørnesten i arbejdet med at få flygtninge i arbejde.

I 2016 indgik den daværende borgerlige regering, Dansk Arbejdsgiverforening og LO (det nuværende FH) en trepartsaftale med et udpræget fokus på at få flygtninge ud på arbejdsmarkedet.

Men ifølge en rapport fra Ankestyrelsen har staten og kommunerne ikke overholdt deres del af den omfattende aftale.

Det skriver Berlingske, som har læst rapporten. Den offentliggøres torsdag.

Af rapporten fremgår det, at arbejdet med at få flygtninge i job i landets virksomheder ikke er sket inden for de krav, der blev opstillet i trepartsaftalen.

Således har kommunerne kun i et ud af 12 tilfælde sendt flygtninge i virksomhedspraktik eller løntilskud inden for to uger, som var et krav.

De 12 tilfælde dækker over en række integrationskontrakter med udlændinge i syv kommuner i forskellige dele af landet.

Desuden skulle der tilrettelægges en indsats for den enkelte udlænding, hvor der kun måtte være seks uger mellem hver virksomhedspraktik eller hvert løntilskud.

Det er overholdt i to ud af 17 tilfælde, som Ankestyrelsen har undersøgt.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) påpeger, at der er flere flygtninge i arbejde i dag, end for tre år siden, og "det er det vigtigste".

- Men det er stadig ikke godt nok, at der er en del flygtninge, som ikke bliver mødt af så præcis en indsats, som vi har aftalt, at de skal, siger han.

Også i Kommunernes Landsforening (KL) lægger man vægt på, at flere flygtninge er kommet i arbejde de seneste år.

I den sammenhæng er det mindre vigtigt, om tidsfristerne undervejs er blevet overholdt, mener formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg Thomas Kastrup-Larsen (S).

- Helt grundlæggende synes jeg, man skal fokusere på resultaterne i stedet for proceskrav. Og der viser tallene jo, at kommunerne rykker på det her. Antallet af nyankomne, der er i job efter tre års ophold i Danmark, er fordoblet de seneste tre år, siger han i et skriftligt svar til Berlingske.

/ritzau/