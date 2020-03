Organisationer kritiserer manglende brug af tilhold i stalkingsager. Nick Hækkerup vil se på udfordringerne.

Kvinder har svært ved at få tilhold mod personer, der stalker dem eller chikanerer dem, de skal selv løfte bevisbyrden, sagsbehandlingstiden er lang, og der er ikke nok ressourcer hos politiet.

Det er blot nogle af de udfordringer, der ridses op i en ny evaluering fra Rigsadvokaten og Rigspolitiet om tilholdsloven.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) anerkender, at der skal ske ændringer.

- Stalking er lidt ligesom voldtægt og partnerdrab. Det er en kriminalitetsform, der ikke har været tilstrækkelig fokus på i retssystemet.

- Alt for mange kvinder har forsøgt at råbe myndighederne op, og jeg mener, vi har været for dårlige til at se de her sager fra offerets perspektiv. Vi skylder at få rettet op på det, siger Nick Hækkerup.

Hvordan det skal ske, ved justitsministeren endnu ikke. Men han skal blandt andet forhøre sig hos Dansk Stalking Center (DSC) og Landsorganisationen for Kvindekrisecentre (LOKK), der fører den hårdeste kritik i evalueringen.

LOKK mener, at kvinderne har for svært ved at få tilhold. Den forurettede skal selv indsamle dokumentation for at underbygge påstanden om stalking, og oftest ender det med påstand mod påstand, lyder det.

Desuden lyder det fra politiet, at det ofte er svært at få fat på stalkeren, og derfor strander mange sager.

Antallet af anmodninger om tilhold er steget en smule fra 723 i 2017 til 762 i 2019.

Behandlingstiden derimod er steget drastisk fra 67 dage i 2017 til 86 dage i 2019 i sager, hvor der er meddelt tilhold.

Rigsadvokaten mener, at sagsbehandlingstiden på landsplan er utilfredsstillende og bør nedbringes, fremgår det i evalueringen.

- Der går for lang tid fra anmeldelse til dom, men det er ikke noget, vi kan løse med et snuptag, siger Nick Hækkerup.

- Det handler om ressourcer, men det handler også om, at vi ser på, om politi og anklagemyndighed har den uddannelse, der skal til for at forstå situationen for dem, der føler sig stalket, siger han.

Justitsministeren skal snart forhandle en aftale på plads om politiets og anklagemyndighedens økonomi for de kommende år, og her vil han "lægge fundamentet for forbedringer".

/ritzau/