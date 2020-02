Justitsminister Nick Hækkerup påpeger, at flere er blevet ansat i anklagemyndigheden, men sagspres er steget.

Cirka en tredjedel af de offentlige anklagere i Danmark møder nogle gange uforberedte op i retten.

Det viser en ny undersøgelse blandt 508 jurister i anklagemyndigheden, som analyse- og rådgivningsvirksomheden Epinion har foretaget for Rigsadvokaten, skriver Berlingske.

I undersøgelsen svarer 36 procent af de medvirkende, at de sommetider eller ofte er mødt uforberedt i retten. Syv procent af de adspurgte svarer, at det sker "ofte".

Line Scharff, der er formand for Foreningen af Offentlige Anklagere, kalder det "meget bekymrende", at så mange offentlige anklagere er mødt uforberedte op i retten.

- Og det er på ingen måde tilfredsstillende for borgeren, retssystemet eller medarbejderen.

- Jeg kan genkende, at man får besked om at møde i retten med meget kort varsel, og så må man tage sagen under armen og forberede sig i taxaen, siger hun til Berlingske.

Line Scharff påpeger, at rapporten bekræfter, at anklagere føler sig under et stort arbejdspres.

Berlingske afdækkede sidste år, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i anklagemyndigheden på landsplan var steget.

Antallet af sager, der var mere end 180 dage gamle, var mere end firedoblet.

Rapportens resultat bekymrer justitsminister Nick Hækkerup (S).

I finansloven for i år blev der ellers afsat 50 millioner kroner til anklagemyndigheden, hvilket svarer til cirka 60 årsværk.

Det skulle medvirke til at nedbringe sagsbehandlingstiden i straffesager i anklagemyndigheden.

- Tit, når den offentlige sektor er under pres, er det fordi, der er skåret ned, men der er faktisk blevet ansat flere i anklagemyndigheden, og vi har øget produktiviteten, siger Nick Hækkerup til Berlingske.

- Vi står bare i en situation, hvor sagspresset er steget så meget, at der opstår problemer.

