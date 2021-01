Mette Frederiksen har gang på gang sagt, at det var en 'bred myndighedsgruppe', der anbefalede en nedlukning af Danmark 11. marts 2020.

Men planerne om nedlukning kan udelukkende være udtænkt i Statsministeriet.

Det er konklusionen på en rapport om regeringens håndtering af coronavirus, som fredag er blevet afleveret til Folketinget.

Der har siden 11. marts været en heftig debat om, hvorvidt statsministeren talte usandt på det historiske pressemøde.

Her sagde Mette Frederiksen direkte, at nedlukningen af Danmark skete efter anbefaling fra myndighederne:

»Derfor er det myndighedernes anbefaling, at vi lukker al unødvendig aktivitet ned på de områder i en periode. Vi anlægger med andre ord et forsigtighedsprincip. Og derfor tager myndighederne nu følgende skridt,' sagde Mette Frederiksen og opremsede alle de restriktioner, som danskerne kom til at leve under hele foråret.

Eksperterne har nu gennemgået et omfattende materiale bestående af blandt andet mails, notater og referater.

I rapporten på 595 sider kan de ikke finde en eneste myndighed, der har udtænkt planen om at lukke det danske samfund helt ned.

Planen om nedlukning kom ikke fra i AC-gruppen, som er en stab bestående af højtstående embedschefer.

Den kom heller ikke fra National Operativ Stab (NOST), som er en krisestab på tværs af myndigheder, der koordinerer indsatsen mod corona.

Og heller ikke fra hos sundhedsmyndighederne, konkluderer eksperterne:

'Det er i dette kapitel sandsynliggjort, at den grundlæggende skitse til den mere vidtgående model for nedlukning hverken bliver udtænkt i AC-gruppen, i NOST eller i Sundhedsstyrelsen. Der er også meget, der tyder på, at den ikke er udtænkt af Statens Serum Institut,' konkluderer eksperterne.

Dermed er der kun en mulighed tilbage: Mette Frederiksen og Statsministeriet:

'I kombination med den tætte styring og kontrol af covid-19-håndtering, som Statsministeriet udøver fra og med 27. februar tyder fraværet af alternative ophav til nedlukningsplanen på, at den plan for nedlukning, som udmeldes på pressemødet i Statsministeriet den 11. marts i al væsentlighed er konciperet i Statsministeriet.'

Eksperterne når også frem til, at helt centrale embedsmænd gerne ville vente med at indføre coronatiltag:

'Det er endvidere udredningsgruppens indtryk, at det helt frem til 10. og 11. marts, stadig i regeringen og blandt de centrale embedsmænd anses som en mulighed at vente med at iværksætte de nye tiltag og restriktioner.'

Søren Brostrøm frarådede en stor nedlukning på selve dagen, hvor Mette Frederiksen lukkede samfundet. Foto: Ida Marie Odgaard

Det drejer sig blandt andet som Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.

Som afsløret i B.T., var Søren Brostrøm imod en stor nedlukning:

'Vi kan ikke ud fra sundhedsfaglige grunde anbefale et sådant tiltag i den nuværende situation,' skrev Brostrøm i en mail som svar til Mette Frederiksens planer kun syv timer før pressemødet.

