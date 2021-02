Det var ikke kun Sundhedsstyrelsen, der talte imod epidemiloven – loven, der effektivt lukkede Danmark ned – i foråret 2020. Styrelsen for Patientsikkerhed rettede også kritik af loven på adskillige punkter. Det konkluderer rapporten 'Håndteringen af covid-19 i foråret 2020', som udkom i fredags.

Statsminister Mette Frederiksen udtalte ellers på et pressemøde 11. marts, at den forestående nedlukning af det danske samfund skete på 'myndighedernes anbefaling'.

»Og derfor er det myndighedernes anbefaling, at vi lukker al unødvendig aktivitet ned på de områder i en periode. Vi anlægger med andre ord et forsigtighedsprincip,« sagde Mette Frederiksen til danskerne 11. marts.

Men i høringssvarene til epidemiloven L133, som lukkede Danmark, er det kun Statens Serum Institut, som ingen indvendinger har. Statens Serum Institut er således den eneste af de tre styrelser, som ikke er kritisk over for loven.

Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, frarådede direkte at lukke samfundet ned.

»Vi finder umiddelbart, at det aktuelle covid-19-udbrud ikke kan begrunde sådanne væsentlige ændringer i epidemiloven,« skriver Søren Brostrøm i høringssvaret.

Styrelsen for Patientsikkerhed er mindre direkte, men kommer i stedet med adskillige indvendinger til flere punkter i loven.

Grønnegård-rapporten nævner, at Styrelsen for Patientsikkerhed blandt andet er kritisk over for indgreb i styrelsens egne handlemuligheder, samt at epidemiloven reelt giver sundheds- og ældreministeren 'kompetence til at iværksætte tvangsmæssig vaccination med henblik på at minimere udbredelsen af andre sygdomme i befolkningen'.

Danmark lukker ned pga. af corona-virus. Statsminister Mette Frederiksen afholder pressemøde 17. marts 2020. Foto: Bax Lindhardt

I høringssvaret fra Styrelsen for Patientsikkerhed kritiseres det også, at epidemiloven på flere områder giver politikere væsentligt større beføjelser. Blandt andet i de såkaldte epidemikommissioner, hvor loven dikterer, at der skal sidde politisk udvalgte personer, som blandt andet kan tvinge smittede danskere i behandling eller isolation.

Styrelsen for Patientsikkerhed mener ganske enkelt ikke, at sådanne politisk udvalgte personer kan betros fortrolige oplysninger.

»Sidstnævnte finder vi ikke hensigtsmæssigt, da vi oplever, at det i praksis kan give udfordringer med at sikre fortrolighed om de spørgsmål, som epidemikommissionerne behandler,« skriver Styrelsen for Patientsikkerhed blandt andet.

Samlet set konkluderer Jørgen Grønnegård Christensen, professor emeritus ved Aarhus Universitet, som har stået i spidsen for arbejdet med rapporten, at Styrelsen for Patientsikkerhed er på linje med Sundhedsstyrelsen og samlet set imod epidemiloven.

Formand for udredningsgruppen Jørgen Grønnegård Christensen kom efter sin præsentation af den nye rapport med et citat, der siden gik mere eller mindre viralt.»Den måde, som statsministeren kommunikerer på, genspejler ikke de faktiske forhold,« sagde han om statsministerens forklaring om, at nedlukningen skete på myndighedernes anbefaling.Nu viser det sig, at ikke alene var Sundhedsstyrelsen imod. Også Styrelsen for Patientsikkerhed var kritisk. Foto: Philip Davali

»Man kan antagelig konkludere, at Styrelsen for Patientsikkerhed i forsigtige vendinger i høringssvaret placerer sig på linje med Sundhedsstyrelsen over for Sundheds- og Ældreministeriets departement,« kan man læse i rapporten.

Professor Jørgen Grønnegård Christensen bekræfter over for B.T., at Styrelsen for Patientsikkerhed stillede sig på bagbenene i forhold til epidemiloven, selv om Mette Frederiksen udtalte, at det hele foregik på 'myndighedernes anbefaling'.

»Ja, det er rigtigt, at der var uenighed. Det er sådan, vi mener, man må tolke de svar, som Styrelsen for Patientsikkerhed har givet,« siger Jørgen Grønnegård Christensen til B.T.

De nye oplysninger om, at det ikke alene var Sundhedstyrelsen, som var kritisk over for epidemiloven, får oppositionen til at kritisere regeringen.

Peter Skaarup (DF) stiller spørgsmål til statsminister Mette Frederiksen til spørgetime i folketingssalen på Christiansborg 3. februar 2021. Statsministeren bliver spurgt til, hvorfor hun sagde, at nedlukningen af samfundet skete på myndighedernes anbefaling, når det står klart, at Sundhedsstyrelsen var imod. Foto: Emil Helms

»Det gør hele denne sag endnu mere kritisabel,« siger De Konservatives sundhedsordfører, Per Larsen, og fortsætter:

»Regeringen har jo markedsført denne nedlukning, som om den var på myndighedernes anbefaling. Det forholder sig tværtimod sådan, at statsministeren har fraveget myndighedernes anbefaling,« siger han.

Dansk Folkeparti retter også en skarp kritik af Mette Frederiksen.

»Det er misvisende. Mette Frederiksen sagde til os og til danskerne, at det her skete på myndighedernes anbefaling. Det var det, som vi troede, da vi stemte for epidemiloven. Det burde Mette Frederiksen gå ud og beklage,« siger Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt.

Også hos Nye Borgerlige er man kritisk.

»Det bekræfter jo igen, at der ikke var enighed. Det er yderst kritisabelt, at regeringen ikke har fremlagt disse helt centrale dokumenter,« siger Nye Borgerliges sundhedsordfører, Lars Boje Matthiesen.

B.T. har bedt om en kommentar fra både statsminister Mette Frederiksen og Styrelsen for Patientsikkerhed, men de er ikke vendt tilbage på henvendelsen.