Søren Brostrøm, der er direktør i Sundhedsstyrelsen, blev sandsynligvis brugt som en brik i statsminister Mette Frederiksens politiske spin.

Ifølge den netop udgivede rapport, som er skrevet af uvildige eksperter, så var Søren Brostrøm uenig med regeringens linje om at lukke samfundet ned på flere punkter og forsøgte at undgå at komme med på pressemøderne.

Men uden held. I stedet skriver rapporten, at Brostrøm sandsynligvis blev pålagt at stille op, så regeringen med Mette Frederiksen i spidsen nemmere kunne legitimere den omfattende nedlukning politisk.

Det ville ganske enkelt sende et stærkt signal, at Sundhedsstyrelsens direktør - tilsyneladende - stod last og brast med regeringen.

Statsminister Mette Frederiksen (S), da hun holder pressemøde om covid-19 i Danmark, i Spejlsalen i Statsministeriet i København torsdag den 28. januar 2021.

»Udredningsgruppen har overvejet, om Sundhedsstyrelsens direktør med sin blotte tilstedeværelse på pressemødet den 11. marts 2020 og med sin deltagelse i en række andre covid-19-relaterede pressemøder er placeret i en position, hvor hans rolle som regeringens øverste sundhedsfaglige rådgiver bliver brugt som led i en politisk legitimeringsstrategi. Der er i det udleverede materiale flere eksempler på, at Sundhedsstyrelsens direktør har forsøgt at undslå sig deltagelse i regeringens pressemøder,« står der i rapporten.

Rapporten nævner desuden at den uenighed, som reelt findes mellem Brostrøm og regeringen, ikke bliver kommunikeret klart ud.

Tværtimod, så nævner Mette Frederiksen ofte, at nedlukningen sker på myndighedernes anbefaling. Det finder rapporten dog ikke er en reel fremstilling.

»Den uenighed, som hersker omkring dette væsentlige aspekt af den delvise nedlukning den 11. marts 2020, bliver imidlertid ikke kommunikeret klart til ofentligheden på pressemødet i Statsministeriet den 11. marts 2020. Tværtimod bliver det på pressemødet af regeringen med statsministeren i spidsen fremstillet sådan, at nedlukningen af aktivitet i bl.a. daginstitutioner, skoler og uddannelsesinstitutioner sker på myndighedernes anbefaling,« står der i rapporten, der fortsætter:

Direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm, da statsminister Mette Frederiksen (S) holder pressemøde om covid-19 i Danmark, i Spejlsalen i Statsministeriet i København torsdag den 28. januar 2021.

»Den redegørelse for forløbet op til nedlukningen, som er givet i rapportens kapitel 9, giver ikke støtte til den formulering, som statsministeren bruger på pressemødet den 11. marts 2020. Tilsvarende bliver Sundhedsstyrelsens forbehold over for revisionen af epidemiloven ikke tydeligt nok videreformidlet til Folketinget i forbindelse med behandlingen af forslaget til første ændring af epidemiloven den 12. marts 2020,« står der i rapporten.

