Det ser ualmindeligt sort ud for partiformand Jakob Ellemann-Jensen og Venstre.

Det gamle bondeparti står til beskedne 6,9 procent af stemmerne, hvis der var valg i dag.

Dermed er Venstre nu mindre end både Lars Løkke Rasmussens Moderaterne og Inger Støjbergs Danmarksdemokraterne, der begge er udbryderpartier fra netop Venstre.

Det viser en dugfrisk vælgermåling, som YouGov har foretaget for B.T. (se grafik med alle partierne i bunden af denne artikel)

YouGov måler Venstre en smule lavere end analyseinstituttet Epinion, der i slutningen af september målte Venstre til 7,8 procent af stemmerne.

»Det er en rædselsmåling for Venstre. Venstre er med den her måling ikke engang blandt de mellemstore partier, der har en opbakning på omkring de 10 procent, længere. Venstre hører nu til de små partier,« siger B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

Ved valget i november sidste år fik Venstre 13,3 procent af stemmerne, hvilket dengang blev betegnet som et katastrofevalg for Ellemann og Co.

Siden er det gået ned, ned og atter ned for Venstre, som afleverer vælgere i halmballetykke bundter til Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne og Moderaterne.

Joachim B, Olsen, politisk kommentator på B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Joachim B, Olsen, politisk kommentator på B.T. Foto: Bax Lindhardt

Venstre har tidligere hældt YouGovs målinger ned ad brættet som skæve. Problemet for Venstre er bare, at YouGov ifølge Joachim B. Olsen synes bedre til at opfange nye tendenser end de andre analyseinstitutter.

»Da YouGov for nogle måneder siden målte Venstre til omkring otte procent, sagde Venstre, at de målinger stak helt ud. Nu har de tal så indfundet sig hos andre institutter som for eksempel Epinion, hvor Venstre nu står til under otte procent. YouGov synes at opfange tendenserne hurtigt, og så følger de andre analyseinstitutter efter med nogle måneders forsinkelse,« siger Joachim B. Olsen.

Og bunden er ikke nødvendigvis nået for Venstre med denne måling, vurderer Joachim B. OIsen:

»Partierne og for den sags skyld også politiske kommentatorer har det med at overdrive, hvor mange kernevælgere de enkelte partier har. Engang troede De Konservative ikke, at de kunne komme under ti procent. Så sagde man, at bundgrænsen for De Konservative var fem procent. Ved valget i 2015 fik De Konservative 3,4 procent.«

Venstres nedtur tærer hårdt på partiformand Jakob Ellemann-Jensen.

»Målingerne bliver ved med at falde, og det store spørgsmål er: Hvor lang snor får Ellemann? Det her kan ikke fortsætte i tre år frem mod et valg,« siger Joachim B. Olsen.

Et af de helt store problemer for Venstre i dag er, at utilfredse V-vælgere har en helt buffet af Venstre-beslægtede partier at gå ombord i.

De utilfredse storby-Venstre-vælgere kan gå til eksempelvis Moderaterne og Liberal Alliance, mens utilfredse landbrug-Venstre-vælgere ifølge Joachim B. Olsen kan søge tilflugt under Inger Støjbergs CO₂-afgiftafvisende vinger.

Samlet står de tre regeringspartier – Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne – til en historisk vælgerlussing med opbakning fra i dag blot 35,6 procent af vælgerne.

Socialdemokratiet går ligesom Venstre markant tilbage fra 27,5 procent af stemmerne ved valget sidste efterår til nu 20,9 procent, mens Moderaterne næsten holder niveauet fra valget med en lille tilbagegang fra 9,3 procent til nu 7,8 procent

I moderne tid har en regering aldrig tabt så mange vælgere så hurtigt som SVM-regeringen.