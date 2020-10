Tidligere på ugen stod endnu et medlem fra Radikale Venstre frem og fortalte om krænkende adfærd fra den nu tidligere partiformand Morten Østergaard. Det var Katrine Robsøe, der i 2015 oplevede uønsket seksuel opmærksomhed fra Morten Østergaard, mens hun var studentermedhjælper i partiet.

Men Katrine Robsøe har tidligere fortalt om egne oplevelser med MeToo. Tilbage i 2018 skev hun nemlig et debatindlæg i Politiken, har hun fortalte om en kollega, der havde forsøgt at kysse hende, selvom hun ikke havde lyst.

I starten af debatindlægget fortæller Katrine Robsøe, hvordan hun selv har nogle MeToo-oplevelser, som hun stadig er flov over.

Herefter bliver hun hurtigt konkret og begynder at fortælle om det uønskede kys og personen, det kom fra:

'Der fløj så mange tanker gennem hovedet på mig, da han forsøgte at kysse mig. Det var ikke første gang, at han ikke havde forstået et nej, og jeg vidste allerede, at det også denne her gang ville blive akavet, næste gang jeg skulle se ham på arbejdet,' skriver hun i Politiken.

I debatindlægget bliver det dog hurtigt tydeligt, at det ikke kun er fordi, hun er uinteresseret i kollegaen, at det forsøgte kys er et problem.

Det er et problem, fordi magtforholdet mellem dem er ulige. Hun beskriver selv den kollega, der forsøgte at kysse hende ved flere lejligheder, som en 'med en klar autoritetsfigur' i hendes liv.

En person, der kunne få indflydelse på hendes liv og gøre det surt for hende, hvis han ville.

I debatindlægget nævner hun dog ingen navne på den kollegaen med autoritet, der krænkede hende.

Derfor har B.T. spurgt hende, om det er Morten Østergaard, hun omtaler i debatindlægget, men hun har ikke vendt tilbage på vores henvendelser.