Praktikant skulle have anmeldt Østergaard for sexchikane uden at få svar. Ny leder vil til bunds i sager.

De Radikale vil have klarhed over, hvordan partiet har håndteret sager med krænkende karakter, der skulle være begået af Morten Østergaard, der trådte tilbage som leder tidligere på ugen.

Det skriver Sofie Carsten Nielsen, der tog over efter Morten Østergaard. Fredag kom det frem, at Østergaard for flere år siden blev gjort opmærksom på, at tre kvinder har følt sig udsat for uønsket seksuel kontakt i festligt lag af ham.

- Jeg er vred over og ked af sagerne. Vred, fordi vi skal være et parti, hvor man kan komme som medlem, frivillig og ansat uden at blive krænket. Ked af det, fordi der ikke må være nogen, som føler sig svigtet af Radikale, skriver Sofie Carsten Nielsen på Facebook.

Det var ansatte chefer i partiet, der gjorde Morten Østergaard opmærksom på, at tre kvinder havde følt sig chikaneret. Offentligheden ved endnu ikke, hvordan de blev håndteret.

Sofie Carsten Nielsen har tidligere skrevet, at hun ikke har hørt om de tre sager før. Hun blev først bekendt med dem fredag eftermiddag, hvor hun blev vred og ked af det.

Det var Morten Østergaard, der selv skrev om de tre sager på Facebook fredag.

- Jeg har festet på en måde, som ikke tilkommer nogen med ansvar. Og slet ikke nogen, der hævder at lede med afsæt i værdier. Faktisk slet ikke nogen, skrev han.

Det skete, blot timer før at avisen BT bragte en historie om, at en praktikant havde anmeldt ham for sexchikane efter en sommerfest i partiet i juni 2016.

Avisen har talt med to tidligere medarbejdere og den unge praktikant, som ikke ønsker at stå frem. Hun skulle have anmeldt episoden til den daværende kommunikationschef uden at høre mere efterfølgende.

Den daværende radikale leder skulle have befamlet praktikanten og hevet i hendes trusser og bh gennem hendes kjole flere gange under festen i partiet.

Sofie Carsten Nielsen vil til bunds i problemerne, som hun siger, hun ikke kendte til.

- For det er afgørende for mig at vide, om disse sager er blevet håndteret korrekt. Jeg forventer at modtage redegørelsen i løbet af en uge, skriver hun på Facebook.

Derudover har De Radikale igangsat en bredere undersøgelse af omfanget og karakteren af seksuel chikane i partiet, hvor et opgør med sexchikane er blevet en mærkesag.

Den vil omfatte hele partiet samt nuværende og tidligere ansatte.

- Jeg vil have klarhed over, hvilke sager der i øvrigt har været, og om de er blevet håndteret korrekt. Sager, der ikke tidligere har været rapporteret, kan også komme for en dag, skriver hun.

Konklusionerne vil blive delt med offentligheden i det omfang, det er muligt.

/ritzau/