De Radikale vil stemme imod den hastelov, der vil give dobbeltstraf til en lang række forbrydelser, hvis de har afsæt i coronakrisen. Loven er for forhastet og er blevet politiseret, mener partiet.

Det oplyser partiets retsordfører, Kristian Hegaard, til Ritzau. Siden coronakrisens udbrud er hastelove ellers blevet enstemmigt vedtaget i Folketinget.

- Vi stemmer imod. Der er simpelthen så mange tidsler i dette her, at vi simpelthen ikke kan stemme for det.

- Det er allerede en skærpende omstændighed, hvis der bliver begået kriminalitet med afsæt i corona, siger han.

Loven startede med at ville give dobbelt - eller i nogle tilfælde firedobbelt - straf for eksempelvis tyveri af værnemidler. Siden er den dog blevet udvidet voldsomt til også at gælde ting som maskeringsforbuddet, fornærmende tiltale til betjente og forstyrrelse af den offentlige orden.

Enhedslisten vil også stemme imod hastelov om skærpede straffe under coronakrisen. Retsordfører Rosa Lund siger, at der er sket et brud med den borgfred, der har været under krisen.

