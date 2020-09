Cirka 300 unge i alderen 16 til 18 år skal i 2023 være i uddannelse eller arbejde, lyder det fra De Radikale.

I 2023 skal alle unge i alderen 16 til 18 år, som bor i et af de 28 boligområder, som er på ghettolisten, være i gang med uddannelse, job eller have et fritidsjob.

Sådan lyder det i et nyt udspil fra De Radikale.

- Risikoen for, at man hverken er i gang med arbejde eller uddannelse, er cirka dobbelt så stor, hvis man er 16 til 18 år og bor i et udsat boligområde, siger De Radikales politiske leder, Morten Østergaard.

Ifølge ham drejer om cirka 300 unge fra de 28 boligområder.

- Vi ved, hvem de er, hvor de bor, og at det, der virker, er, at de er i uddannelse eller arbejde, siger han.

Helt konkret forslår De Radikale at afsætte 15 millioner kroner til at sætte ind overfor fravær og frafald i udskolingen og på ungdomsuddannelser.

- Der er ikke en løsning, der passer til alle, men der er behov for at få fat i de unge, når fraværet begynder at stikke af, og det kan man gøre på forskellige måder, siger Morten Østergaard.

/ritzau/