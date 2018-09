De Radikales leder, Morten Østergaard, fortæller, at partiet vil opsige forliget om offentlighedsloven.

København. De Radikale opsiger forliget om offentlighedsloven, hvis indførsel partiet lagde stemmer til.

Det siger partileder Morten Østergaard i sin slutreplik ved landsmødet på Hotel Nyborg Strand.

- Vi opsiger forliget om offentlighedsloven, så et nyt flertal efter næste folketingsflertal kan gøre det, vi ikke har nået, siger Morten Østergaard til forsamlingens klapsalver.

I en pressemeddelelse er Morten Østergaard citeret for at sige:

- Åbenhed avler tillid. Lukkethed det stik modsatte. Vi vil som parti gerne stille os på virkelighedens side, Vi vil rulle magtens mørklægningsgardiner op, så danskerne kan have tillid.

- Politik skal føres i det åbne. Vi vil tage livtag med den stadigt mere lukkede måde magten forvaltes i Danmark. Derfor opsiger vi forliget.

De Radikale troede, at der var flertal for at ændre offentlighedsloven, men De Konservative og Liberal Alliance skiftede holdning, da de gik ind i VLAK-regeringen, siger Østergaard videre.

Offentlighedsloven blev indført i 2014 og blev fra starten stærkt kritiseret. En afgørende del af loven var at skærme kommunikation mellem en minister og hans embedsværk fra aktindsigt.

Efterfølgende har Folketingets Ombudsmand blandt andet udtalt, at loven "væsentligt indskrænker" offentlighedens adgang til aktindsigt.

Flere politikere, heriblandt nu forhenværende minister Esben Lunde Larsen (V), er blevet beskyldt for at bruge loven politisk for at skjule information, de ikke ønskede at få ud i pressen.

Oven på De Radikales udmelding skriver leder af Alternativet Uffe Elbæk på det sociale medie Twitter:

- Det var det helt rigtige at gøre for De Radikale:

- At opsige forliget om offentlighedsloven. Og respekt for Morten Østergaard, at han er blevet klogere. For alle kommer vi til at lave (politiske) fejl. Men ikke alle indrømmer det og lær af det! Sådan, skriver Uffe Elbæk.

/ritzau/