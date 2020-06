De Radikale vil blandt andet udvide puljen til traineeordningen for at hjælpe kommende dimittender.

Regeringens udspil til opkvalificering af personer, der mister jobbet under coronakrisen, har et for snævert fokus på faglærte og ufaglærte.

Det mener De Radikale, som vil have støtte til blandt andet dimittender på mellemlange og lange videregående uddannelser med i forhandlingerne om opkvalificering.

De Radikale finder det som udgangspunkt okay, at regeringen har rettet fokus mod de faglærte og ufaglærte, som er nogle af dem, der er hårdest ramt under coronakrisen.

- Det giver god mening. Men det betyder ikke, at vi ikke kan gøre mere og kigge bredere. For eksempel set i lyset af, at flere dimittender rammer arbejdsmarkedet lige om lidt.

- De kunne have rigtig god gavn af, at vi også hjalp dem ind på arbejdsmarkedet, så vi ikke har en generation af unge mennesker, der bliver sat tilbage på grund af coronakrisen, siger beskæftigelsesordfører Samira Nawa (R).

De Radikale foreslår blandt andet, at puljen til traineeordningen bliver udvidet fra 12 millioner kroner til 20 millioner kroner i år.

Ordningen kan hjælpe nyuddannede i job med hjælp fra fagforeninger og a-kasser.

Partiet vil desuden oprette en pulje på 25 millioner kroner for resten af i år, som skal gå til opstart af såkaldte graduate-programmer for små og mellemstore virksomheder.

Det er en ordning, hvor virksomheder kan sluse nyuddannede og kvalificerede ledige ind i virksomhederne.

- Vi har tidligere afsat midler til det, der hedder Akademikerkampagnen, som har ret gode resultater med at matche ledige akademikere med virksomheder, der måske ikke lige vidste, at de havde brug for en akademiker på arbejdspladsen.

- Samtidig er der gode erfaringer med graduate-programmer for akademikere.

- Dér vil vi også sætte nogle penge af til at intensivere den indsats, så virksomhederne kan opkvalificere nogle med mellemlange og lange videregående uddannelser, siger Samira Nawa.

De Radikale ønsker også at styrke de lediges kontakt med virksomheder.

Det skal blandt andet ske ved i resten af i år at ophæve ledighedskravet på seks måneder for løntilskud i private virksomheder.

De ledige skal få mulighed for at få løntilskud fra første dag i ledighedsperioden, hvilket skal hjælpe dem til at beholde kontakten til arbejdsmarkedet. Dette forslag kræver dog dispensation fra EU-regler.

Regeringen meddelte onsdag, at den som et led i genopbygningen af dansk økonomi vil bruge 750 millioner kroner på uddannelse og opkvalificering frem til 2023.

Blandt andet vil regeringen give ledige over 30 år ret til at uddanne sig til 110 procent på dagpenge fra ufaglært til faglært, hvis det er et fag, hvor der er behov for arbejdskraft. Det samme gælder for faglærte med forældede uddannelser.

/ritzau/