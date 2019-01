Danmark skal afskaffe forsvarsforbeholdet og blive fuldgyldigt medlem af politisamarbejdet, mener Radikale.

Danmark taber kampen mod terror og grænseoverskridende kriminalitet, hvis ikke landet bliver en større del af EU-samarbejdet om politi og forsvar.

Det mener De Radikale, der vil have danskerne til stemmeboksene i en såkaldt sikkerhedsafstemning.

Ved sådan en folkeafstemning skal vælgerne ifølge De Radikale tage stilling til, om Danmark skal droppe forsvarsforbeholdet og samtidig blive fuldgyldigt medlem af politisamarbejdet.

- Som tingene udvikler sig, har vi brug for at samles med vores europæiske naboer og styrke freds- og sikkerhedsarbejdet, siger partiets politiske leder, Morten Østergaard.

- Det gør vi bedst ved at afskaffe forsvarsforbeholdet og blive et fuldgyldigt medlem af politisamarbejdet.

Morten Østergaard begrunder blandt andet forslaget med, at trusselsbilledet har ændret sig.

Han nævner anklagerne mod Rusland om at have blandet sig i flere vestlige valg og folkeafstemninger.

Desuden peger han på, at USA med præsident Donald Trump i spidsen gradvist lægger afstand til resten af verdenssamfundet.

- De europæiske lande har brug for at træde mere i karakter på den internationale scene, og derfor skal Danmark ikke stå på sidelinjen, siger Morten Østergaard.

Ved Venstres landsmøde i november holdt forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) en tale.

Her sagde han, at han ville ønske, at Danmark droppede forsvarsforbeholdet.

- Det forhindrer os i at møde verden, som den er. Det forhindrer os i at yde vores bidrag, sagde han i sin tale ved landsmødet i Herning.

Morten Østergaard husker godt talen. Han håber nu, at regeringen tager det næste skridt.

- At afskaffe forbeholdet er en analyse, jeg deler med regeringen. Jeg synes, at jeg savner modet fra regeringen til også at sige, at man vil mere end det bekymrede blik, siger Morten Østergaard.

Hvis en folkeafstemning bliver en realitet, og den går imod De Radikales ønsker, kommer partiet ikke til at skrotte drømmen.

- Min holdning er den samme. Det vil den være både før og efter en afstemning. Det afgørende er resultatet.

- Men hvis man ikke afskaffer forsvarsforbeholdet, må man acceptere, at vi er i samme situation som i dag, hvor mange af tingene i meget høj grad er lagt i hænderne på Trump, siger han.

De Radikale afholder i weekenden nytårsstævne i Nyborg.

Søndag er der partilederdebat mellem Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, og Morten Østergaard.

/ritzau/