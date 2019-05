Ny regering skal ikke baseres på DF's mandater, mener R, som ønsker en kursændring i udlændingepolitikken.

Kristian Thulesen Dahl (DF) skal ikke længere styre slagets gang i dansk politik, og Mette Frederiksen (S) skal sørge for en ny linje i udlændingepolitikken, hvis hun ønsker at have De Radikales støtte for at blive statsminister.

Det er med de mål, at De Radikale går ind i valgkampen. Det siger De Radikales politiske leder, Morten Østergaard.

- Det her valg handler om, hvorvidt den næste regering også skal være bragt til magten med Dansk Folkeparti, eller om det skal være De Radikale, som kommer til at sætte en ny retning mod et grønnere og friere Danmark.

- Det skal være slut med symbolpolitik. Vi skal kaste os over klimaforandringer, kampen mod fattigdom, investeringer i børn, unge og uddannelse. Det er de centrale emner, siger Østergaard.

I de seneste uger og måneder har De Radikale gentagne gange talt om, at der skal ske et markant kursskifte i udlændingepolitikken. Regeringen, DF og Socialdemokratiet har strammet for meget, mener De Radikale.

- Vi har ét krav, og det er, at en ny regering skal være uafhængig af DF's politik. Og det betyder, at vi skal have en politisk aftale med Mette Frederiksen om rammerne for regeringsarbejdet.

- Det skal være en forudsætning for, at vi skal gøre hende til statsminister, siger Østergaard med klar adresse til S-formanden.

Socialdemokratiet har meldt ud, at man udelukkende ønsker en etpartiregering. Altså en regering bestående kun af Socialdemokratiet.

Valget finder sted 5. juni.

