Det udbud, der har valgt Radio Loud som Danmarks næste dabkanal, bør gå om ifølge De Radikale.

De Radikale mener, at udbuddet om en ny dabkanal i Danmark, bør gå om. Udbuddet blev vundet af Radio Loud, men De Radikales medieordfører, Jens Rohde, mener, at processen har været så fejlbehæftet, at den bør gå om.

En af hans anker er, at Radio Loud har afleveret en ansøgning, hvori de har indhentet et tilbud på distribution gennem dab, der vil give en dækning i 83 procent af landet.

Det vil ifølge det selskab, som Radio Loud har fået tilbuddet fra, Cibicom, betyde, at Bornholm og dele af Lolland-Falster ikke vil kunne få dabsignal fra den nye kanal.

Da udbuddet lød på en landsdækkende kanal, mener Jens Rohde, at Radio- og tv-nævnet, som har afgjort udbuddet, har lavet en upassende fortolkning af ordet "landsdækkende".

Radio Loud har selv torsdag forsikret om, at de vil forsøge at forhandle en bredere dækning på plads.

Derudover er Jens Rohde utilfreds med, at økonomien i de tre forslag har haft så stor en påvirkning på udbuddets resultat.

- Jeg vil understrege, at det er os (politikerne, red.), der har besluttet økonomien. Jeg har selv været med til at finde pengene. Det er ikke nævnet, der skal beslutte, hvad det er for en økonomi, der skal lægges til grund, siger han.

Derudover undrer han sig over nævnets vurderinger i forhold til kvaliteten af programmernes indhold. Han mener, at nævnets medlemmer har manglet kompetencer til at vurdere buddenes nyheds- og aktualitetsafdelinger.

- Der er ikke nogen, der har praktisk erfaring med radio eller tv. Men det kan man jo ikke laste nævnet. Det kan man laste kulturministeren, siger han.

/ritzau/