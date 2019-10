Det er i høj grad den finansielle sektor, der skal betale for De Radikales finanslovsønsker.

Det siger De Radikales leder, Morten Østergaard, før finanslovsforhandlinger torsdag. Her skal han diskutere finansiering af næste år finanslov med finansminister Nicolai Wammen (S).

- Det vigtigste i dag er at få fundet store finansieringskilder. Der springer forslaget om bankerne i øjnene, fordi alle fire partier er gået til valg på, at bankerne kan bidrage mere, siger Morten Østergaard.

Morten Østergaard understreger, at de tre støttepartier, De Radikale, Enhedslisten og SF, er enige om, at bankerne må til lommerne. Desuden gik Socialdemokratiet til valg på, at bankerne skulle betale mere.

I maj før folketingsvalget fremlagde nuværende statsminister Mette Frederiksen en 2025-plan. Her står der blandt andet, at man vil opkræve 1,5 milliarder kroner fra den finansielle sektor. Den konkrete model ville man udarbejde senere.

I De Radikales finanslovsforslag vil man finde et øget bidrag fra den finansielle sektor på netop 1,5 milliarder kroner. Her foreslår partiet blandt andet en forhøjelse af selskabsskatten, hvor bankerne leverer en betydelig del af pengene.

