Unge, der holder sig fra kriminalitet, skal være danskere på lige fod med alle andre, mener Morten Østergaard.

København K. Unge, der er født og opvokset i Danmark, passer deres skole og aldrig har begået kriminalitet, skal anerkendes som ligeværdige medlemmer af samfundet.

Det mener den radikale partileder, Morten Østergaard, der i anledning af Statsborgerskabsdagen søndag genopliver et gammelt forslag fra SR-regeringens tid:

Automatisk statsborgerskab til unge, født og opvokset i Danmark, der består folkeskolens afgangsprøve og i øvrigt har holdt sig på dydens smalle sti.

- I dag oplever de, at de - til trods for at de aldrig har boet andre steder - ikke er ligeværdige med deres klassekammerater. De kan ikke stemme til folketingsvalg, når de bliver 18. Og de kan ikke rejse frit, siger Østergaard.

Unge, der ikke er danske statsborgere, skal selv søge om fornyet opholdsgrundlag, når de fylder 18 år. Og for at få dansk statsborgerskab og dermed pas skal de bestå indfødsretsprøven.

Det er et problem for mange unge, har Morten Østergaard erfaret, da han for nylig var på rundtur i udsatte boligområder som Vollsmose.

- Jeg bliver berørt af, at de stadig omtaler sig selv som "nogle andre end danskerne". Hvis vi skal have integrationen til at lykkes, så skal vi have alle dem, som gør alt det rigtige, til at føles sig anerkendt som danske, siger Østergaard.

Spørgsmål: Bandelederen Shuaib Khan er født og opvokset i Danmark. Ville han have fået statsborgerskab, hvis jeres forslag havde været virkelighed, dengang han var ung?

- Det er alene for unge, som ikke begår kriminalitet. Det er lige præcis fordi, dem jeg har mødt rundt omkring, som aldrig har sat en fod forkert, oplever, at de alligevel ikke anerkendes som ligeværdige.

Spørgsmål: Men nogle af dine politiske modstandere vil jo nok tænke, hvad så hvis de begår kriminalitet efter folkeskolen - så kan man jo ikke udvise dem, hvis de har fået statsborgerskab?

- Vi taler om unge mennesker, som aldrig har boet andre steder end i Danmark. Det, vi gør, er at anerkende dem som ligeværdige dele af vores samfund.

- Det er så forkert, når vi mistænker unge, som aldrig har sat en fod forkert, for at være et potentielt bandemedlem, alene på grund af deres minoritetsbaggrund.

/ritzau/