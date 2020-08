Radikale Venstre er utilfreds med regeringens plan om kun at tage 200 kvoteflygtninge i stedet for 500.

Det Radikale Venstre ønsker, at Danmark skal tage de 500 kvoteflygtninge, som der er budgetteret med i stedet for de 200, som regeringen planlægger at tage imod.

Det siger Andreas Steenberg, som er udlændingeordfører i De Radikale.

- Jeg er selvfølgelig glad for, at vi tager 200 flere, end vi gjorde under (Inger, red.) Støjberg, men jeg er frustreret over, at vi ikke melder os ind i det her samarbejde og ikke tager de 500, som vi plejer at tage, siger han.

Udlændinge- og Integrationsministeriet oplyste i en pressemeddelelse onsdag, at Danmark skal tage 200 kvoteflygtninge, selv om der er budgetteret med at tage 500.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) begrunder beslutningen med, at alt for mange flygtninge er dårligt integrerede og er på velfærdsydelser.

- Nogle flygtninge er faldet godt til i Danmark. Men alt for mange er stadig på kontanthjælp. Faktisk er fem ud af seks flygtningekvinder stadig uden for arbejdsmarkedet efter tre år i Danmark.

- Det er meget, meget dyrt og totalt uholdbart. Derfor går jeg forsigtigt frem, lyder det fra Mattias Tesfaye i pressemeddelelsen.

/ritzau/