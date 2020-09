Radikale Venstre siger nu, at hvis de havde haft noget at skulle have sagt, så var socialdemokraternes Jeppe Kofod aldrig blevet udenrigsminister. Det skyldes en sag fra 2008, hvor Jeppe Kofod havde sex med en pige, der kun lige var fyldt 15 år, ved en fest i Socialdemokratisk Ungdom.

Kofod var selv 34 år gammel og udenrigsordfører for Socialdemokratiet.

»Vi havde sat ministerholdet anderledes,« siger Samira Nawa, ligestillingsordfører for Radikale Venstre.

Det er ikke bare, fordi han er socialdemokrat, og I er fra De Radikale?

Det var ikke i orden i 2008, og det er ikke i orden nu. Han burde have udvist bedre dømmekraft Samira Nawa, Radikale Venstre

»Nej, vi havde ikke valgt en minister, der havde sådan en sag liggende. Det, der foregik, var jo sådan set ikke ulovligt, men der var tale om et medlem af Folketinget og en 15-årig pige, som var medlem af en politisk ungdomsorganisation. Det er ikke i orden, at der var en seksuel relation der,« siger Samira Nawa og fortsætter:

»Det var ikke i orden i 2008, og det er ikke i orden nu. Han burde have udvist bedre dømmekraft,« siger hun.

Samira Nawa uddyber, at Jeppe Kofods sag fra 2008 er en helt klassisk MeToo-sag af den type, som skaber overskrifter netop nu.

Ikke mindst efter at den kendte tv-vært Sofie Linde på direkte tv ved 'Zulu Comedy Galla' fortalte, at da hun var 18 år gammel, truede en mandlig chef på DR med at ødelægge hendes karriere, hvis ikke hun gav ham et blowjob.

Samira Nawa, ligestillingsordfører i Radikale Venstre, siger nu, at Jeppe Kofod aldrig var blevet minister, hvis det stod til Radikale Venstre. Årsagen er, at han i 2008 havde sex med en kun 15-årig pige ved en fest i Dansk Socialdemokratisk Ungdom. Selv var han 34 år og udenrigsordfører på det tidspunkt. Foto: Celina Dahl Vis mere Samira Nawa, ligestillingsordfører i Radikale Venstre, siger nu, at Jeppe Kofod aldrig var blevet minister, hvis det stod til Radikale Venstre. Årsagen er, at han i 2008 havde sex med en kun 15-årig pige ved en fest i Dansk Socialdemokratisk Ungdom. Selv var han 34 år og udenrigsordfører på det tidspunkt. Foto: Celina Dahl

»Det er klassisk MeToo. Der er en, der sidder på magten, og en, der er meget yngre,« siger hun.

Var det et overgreb, som han begik?

»Det kan jeg ikke vurdere, men det var i hvert fald forkert,« siger Samira Nawa.

Selv om Radikale Venstre ikke mener, at Jeppe Kofod burde være minister, så kommer partiet dog ikke til at stille et mistillidsvotum til Kofod.

Bør Jeppe Kofod træde tilbage som minister, fordi han i 2008, hvor han var 34 år og udenrigsordfører, havde sex med en 15-årig pige til en fest i DSU?

»Nej, det kommer vi ikke til at gå ind i. Det er ikke os, der sætter ministerholdet,« siger hun.

Men I er en del af regeringens parlamentariske grundlag. Hvorfor ikke stille mistillidsvotum til ham?

»Vi mener, at det er regeringens beslutning. Vi havde sat holdet anderledes, men det er deres beslutning. Vi kommer ikke til at gå ind i et mistillidsvotum,« siger hun.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra udenrigsminister Jeppe Kofod.