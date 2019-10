Tirsdag aften mødes Folketingets sundhedsordfører for at diskutere tiltag mod tobak og rygning.

Med til bordet bringer Radikale Venstre et forslag om restriktioner på smag i e-cigaretvæsker og afgifter på dem.

- Vi synes, det er alarmerende at se, hvor mange børn og unge, der er begyndt at dampe med e-cigaretter. For de bliver afhængige af nikotin, og så er risikoen for, at de begynder at ryge senere, betydeligt større, siger sundhedsordfører for Radikale Venstre Stinus Lindgreen og fortsætter:

- Derfor vil vi gerne kigge på, dels hvordan man håndterer de smagsstoffer, man kan få til dem, og dels på at lægge afgift på væsken til e-cigaretter.

Forhandlingerne omhandler ikke prisstigninger på cigaretter og tobak, da de ligger i forbindelse med finanslovsforhandlingerne.

For nuværende er der meget få restriktioner på, hvilke smage e-cigaretvæsker kan komme i. Inden for cigaretter er der derimod skarpe restriktioner, så man ikke kan lokke børn og unge til med eksempelvis frugtsmag.

Radikale Venstre foreslår samtidigt, at der lægges en afgift på væskerne til e-cigaretter på to kroner per milliliter.

Væsker til e-cigaretter kommer normalt i flasker af 10 milliliter, hvilket groft antaget svarer til fem pakker cigaretter alt efter, hvordan brugerne suger på deres e-cigaret.

Ud over restriktioner på e-cigaretter skal sundhedsordførerne diskutere andre tiltag. Blandt andet at indføre neutrale cigaretpakker, krav om at skjule pakker i butikker og indførsel af røgfri skoletid.

- Vi skal diskutere en bred vifte af tiltag. Og mange af dem regner jeg med, der er et bredt flertal for.

- Mit indtryk er, at der er et bredt ønske om at få et bredt flertal bag indsatsen mod rygning, siger Stinus Lindgreen.

Salget af cigaretter faldt i 2018 til 5,1 milliarder styk eller 1113 styk per indbygger over 18 år. Det er et fald fra i underkanten af 2000 i 2004 og over 2000 i starten af 1980'erne.

E-cigaretter kom til Danmark i 2008. Ifølge en undersøgelse foretaget af Sundhedsstyrelsen brugte 5,3 procent af danskerne e-cigaret i 2018, en stigning fra 2,7 procent i 2017.

