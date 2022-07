Lyt til artiklen

Så kontant er meldingen fra Radikale Venstre, efter partiet har holdt hovedbestyrelsesmøde lørdag. Partiet kræver ingen advokatundersøgelse af Mette Frederiksen og regeringen. Radikale Venstre kræver i stedet et valg.

Radikale Venstres leder, Sofie Carsten Nielsen, skriver blandt andet på Facebook:

»Derfor opfordrer vi i dag Mette Frederiksen til at udskrive valg i Danmark efter sommerferien - og senest inden Folketinget igen samles til oktober. Der er brug for en ny start.«

Og det er en voldsom melding, siger Anders Leonhard, politisk redaktør på B.T.

»Det er årets politiske bombe. Vi er vidner til, at et støtteparti kræver et folketingsvalg. Det har vi ikke set i over 30 år,« siger Anders Leonhard Jensen:

»Radikale Venstre redder Mette Frederiksen fra en afvokatvurdering og en eventuel rigsret. Men prisen er, at der kommer folketingsvalg senest i starten af oktober.«

Og det er en ekstremt markant handling.

»Formelt bringer Radikale ikke regeringen i mindretal, men det her betyder, at Mette Frederiksen bliver nødt til at udskrive valg inden folketingets åbning i starten af oktober, ellers vil hun blive bragt i mindretal,« forklarer Anders Leonhard Jensen:

»Det er en historisk hård melding fra et støtteparti. Det er det tætteste, man kan komme på at erklære mistillid til statsministeren uden at gøre det direkte.«

Beslutningen om at kræve valg er kommet efter en hård intern debat hos Radikale Venstre.

»Der er sket det, at den radikale partitop er blevet presset ekstremt hårdt af hovedbestyrelsen på det her møde lørdag. Man kan se den her melding som et kompromis,« siger Anders Leonhard Jensen:

»Hovedbestyrelsen får ikke sit krav om en advokatvurdering igennem. Til gengæld får minkkommissionens rapport store konsekvenser, nemlig, med al sandsynlighed, et folketingsvalg.«

Spørgsmålet er så, hvad den her melding betyder for forholdet mellem Radikale Venstre og Socialdemokratiet.

»Radikale Venstre og Socialdemokratiet har faktisk fået et bedre forhold det seneste år, end de har haft, men den her minksag er så voldsom, at de radikale ikke kan bevare nogen form for troværdighed, hvis de bare frikender Mette Frederiksen,« siger Anders Leonhard Jensen.