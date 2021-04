Radikale Venstres partiformand, Sofie Carsten Nielsen, taler direkte imod statsministeren og siger i Folketingssalen, at danskerne skal have deres fulde frihed tilbage, når alle er tilbudt vaccine.

»Der skal ikke være indgreb i danskernes frihed på nogen måder. Så må man gå ind i udfordringen på en anden måde, hvis der er bekymring for mutationer i udlandet,« siger Sofie Carsten Nielsen fra talerstolen.

Omkring klokken 13.30 tirsdag sagde statsminister Mette Frederiksen fra talerstolen, at hun ikke kunne garantere, at alle restriktionerne blev løftet, selvom alle danskerne var blevet vaccinerede.

»Det er ikke den aftale, som vi har lavet,« sagde Mette Frederiksen og fortsatte:

Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance spurgte til om regeringen vil fjerne restriktionerne helt, når alle danskerne er vaccinerede. Det ville statsministeren ikke garantere. Foto: Emil Helms

»Når man tænker på de mutationer og de problemer, som der er i andre lande, så tror jeg ikke, der er nogen af os, som kan svare ædrueligt på så kompliceret et spørgsmål,« sagde statsministeren.

Hun forklarede dog, at der omvendt ikke var nogen, som har ønsker om at have restriktioner, som ikke er nødvendige.

Alex Vanopslagh, politisk leder af Liberal Alliance er glad for, at Radikale Venstre undsiger statsministerens udtalelser. Omvendt er han bekymret over, at statsministeren siger, som hun gør.

»Jeg tror, at der er mange, der mistænker, at statsministeren og regeringen vil fastholde danskerne under kontrol. Når hun så ikke vil afvise, at alle restriktioner vil forsvinde, når danskerne er fuldt vaccinerede, så bekræfter hun den mistanke,« siger han.

Sofie Carsten Nielsen, partiformand for Radikale Venstre, undsagde statsministeren i Folketinget. Foto: Mads Claus Rasmussen

Vanopslagh mistænker selv, at statsministeren kan finde på at opretholde restriktioner, selvom samfundet er fuldt vaccineret.

»Jeg tror at statsministeren er meget bekymret for coronaen. Også mere end hvad godt er. Jeg tror desværre godt, at hun kan finde på at opretholde rejserestriktioner og andre ting,« siger han.