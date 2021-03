»Vi er ikke i mål, før børnene er hjemme.«

Ordene kommer fra Martin Lidgaard, der er næstformand hos Radikale Venstre.

Radikale Venstre har sammen med regeringen, Venstre, SF, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance mandag indgået en aftale om, at der etableres en hurtigtarbejdende 'Task Force Evakuering', der senest 15. maj skal have afdækket, om evakuering af de danske børn i Syrien kan lade sig gøre, uden deres forældre skal med hjem.

En aftale, der tirsdag formiddag er meldt ud på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Sagen kort Forsvarets Efterretningstjeneste lavede i september sidste år en rapport, der viste, at terrorbevægelsen Islamisk Stat har smuglet 30 børn ud af to syriske fangelejre for at oplære dem som terrorister i deres hjemlande.

Der er tale om syriske lejre, hvor 19 danske børn bor.

Ifølge Ekstra Bladet skulle bevægelsen have planlagt at hente yderligere 350 børn ud af fangelejrene.

Rapporten blev sendt til fire centrale ministerier, men Folketinget fik aldrig oplysningerne.

Sagen har lagt pres på udenrigsminister Jeppe Kofod (S), der fra især Radikale Venstre, Enhedslisten og SF har fået hård kritik. Kilde: DR og Ekstra Bladet.

Både Enhedslisten og Radikale Venstre er den seneste tid kommer med hård kritik af udenrigsminister Jeppe Kofod (S) for hans håndtering af de danske børn i Syrien.

Mens Enhedslisten har sagt nej til den nye aftale, er meldingen altså en anden fra Radikale Venstre.

»Det er stadig vores opfattelse, at det hverken er juridisk muligt eller ønskeligt at efterlade de danske mødre i lejrene. Det er danske statsborgere, de er vores ansvar, og både for børnene og for dansk sikkerhed vil det være bedst at få dem til Danmark og retsforfølge dem her,« skriver Martin Lidegaard tirsdag formiddag på Facebook.

Han mener dog, at aftalen er glædelig for børnene.

Børnene er jo i livsfare Rosa Lund (EL)

Også selv om de ikke endnu er sikre på at komme hjem.

»Vi har med andre ord taget et stort skridt for børnene i dag, og det er virkelig glædeligt, at så mange partier nu er klar til at tage ansvar. Men vi er ikke i mål, før børnene er hjemme, og de danske statsborgere ligeså. Det mål står vi fast på de kommende uger,« slutter han sit indlæg på Facebook.

Men der er altså lang fra enighed blandt støttepartierne om den nye aftale.

»Børnene er jo i livsfare, så der er brug for, at vi får dem hjem nu. Derfor vil vi ikke vente til, at der først er lavet en individuel vurdering af udsendt hold,« siger Rosa Lund, som er retsordfører for Enhedslisten.