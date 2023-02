Lyt til artiklen

Radikale Venstre stemmer for afskaffelse af store bededag.

Det fremgår af en tillægsbetænkning til lovforslaget, der skal stemmes om på tirsdag.

Partiets leder Martin Lidegaard (R) stiller ikke op til interview med B.T. lørdag, men partiet har allerede været meget åbne overfor afskaffelsen:

»Det er klart, at vi gerne vil være med til at fremtidssikre Danmark. Der er behov for reformer, og der er behov for, at der er flere på vores arbejdsmarked, så vi rent faktisk kan investere i alt det, vi gerne vil,« har partiets beskæftigelsesordfører Katrine Robsøe sagt til DR.

Dermed har regeringen ikke kun 89 mandater, men kan tælle Radikale Venstres 7 mandater med i sit flertal for afskaffelse.

Radikale Venstre skriver dog også i betænkningen, at partiet finder regeringens forberedelse af lovforslaget »uhensigtsmæssig,« fordi en »ordentlig behandling af parterne,« ville have krævet »større dialog og inddragelse.«

Det fremgår også, at Radikale har forventninger med i posen til regeringen om at »blive inddraget i anvendelsen af det nye økonomiske råderum,« som kommer af at afskaffe store bededag.

De stemmer altså for med en forventning om inflydelse på, hvad pengene skal bruges til.