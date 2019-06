Morten Østergaard mener før regeringsforhandlinger, at Danmark ikke har råd til at svigte integrationen.

De Radikale står fast på partiets krav om, at der skal ske lempelser i den stramme udlændingepolitik.

Det siger politisk leder Morten Østergaard tirsdag på vej ind til regeringsforhandlinger med Socialdemokratiet på Christiansborg.

Ifølge ham viser valgresultatet, at "der ikke er meget grund til at beholde Dansk Folkepartis udlændingepolitik".

Han taler om en "hovedrengøring" i "symbolpolitikken".

- Vi står der, hvor vi har stået hele tiden. Vi har en ambition om at finde en fælles vej for Danmark, siger han.

Spørgsmål: To ud af tre vælgere har stemt på partier, der ønsker en stram udlændingepolitik. Lytter du til det?

- Danmark har ikke råd til at svigte integrationen. Det bliver for dyrt at få folk til at forsørge sig hurtigst muligt. Der vil paradigmeskiftet have skadevirkninger for integrationen, siger Morten Østergaard.

De Radikale har lempelser af den strammede udlændingepolitik, også kaldet paradigmeskiftet, som et ultimativt krav for at kunne bakke op om Mette Frederiksen som statsminister.

Det har Morten Østergaard gjort klart gennem længere tid.

De Radikale kom markant styrket ud af valgkampen. Ved folketingsvalget 5. juni fik partiet 16 mandater og fordoblede således sit mandattal i Folketinget.

Lige som SF, som tidligere tirsdag var til forhandlinger med Socialdemokratiet, vil De Radikale have skrottet idéen om at etablere Udrejsecenter Lindholm, som VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti vedtog i finansloven sidste år.

Centret skal efter planen ligge på øen Lindholm i Stege Bugt og vil koste anslået 750 millioner kroner frem mod 2022 i etablering og drift.

De Radikale foreslår, at Udrejsecenter Sjælsmark i Nordsjælland i stedet skal huse de afviste, kriminelle asylansøgere. Til gengæld vil partiet have afviste børnefamilier ud af Sjælsmark.

- Vi kan ikke acceptere, at et samfund som Bording i Midtjylland skal tage hele byrden for samfundet ved, at der er nogle personer, som vi ikke kan sende ud, siger Morten Østergaard med henvisning til Udrejsecenter Kærshovedgård.

- Vi skal sikre, at det lokale samfund sætter præg på udrejsecentret, ikke omvendt, siger han.

/ritzau/