De Radikale går 'i seng med fjenden' og indgik torsdag en aftale med regeringen og Dansk Folkeparti om en seniorpension.

Det kan spænde ben for Mette Frederiksens plan om at lave en ret til tilbagetrækning, som er hendes vigtigste valgemne.

For hverken De Radikale eller Dansk Folkeparti er klar til at lægge stemmer til hendes plan, når nu de har lavet deres egen.

Det Radikale Venstres Morten Østergaard (billedet), beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl præsenterer aftale om seniorførtidspension, i Beskæftigelsesministeriet, torsdag den 2. maj 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2019) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Det Radikale Venstres Morten Østergaard (billedet), beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl præsenterer aftale om seniorførtidspension, i Beskæftigelsesministeriet, torsdag den 2. maj 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2019) Foto: Liselotte Sabroe

Den radikale leder Morten Østergaard fastslår over for B.T., at denne aftale skal gælde efter et valg, så de Radikale stemmer er ikke tilgængelige for Socialdemokratiet:

»Den løsning, vi har lavet for alle nedslidte, sikrer, at vi står vagt om velfærdsaftalen, der er fundamentet under dansk økonomi – og det ikke kan formøbles ved, at man ændrer pensionsalderen for nogle vælgergrupper i næste valgperiode. Vi sikrer, at vi har råd til velfærd uanset, hvad der måtte være af valgløfter fra andre partier. Velfærdsaftalen betyder, at vi har et bindende forlig om pensionsalderen, og det står jo tindrende klart, at det gælder også i næste valgperiode,« siger han.

Regeringens plan Ny seniorpension giver nedslidte mulighed for at trække sig tidligt tilbage. Seniorer kan hurtigt komme i fleksjob på nuværende arbejdsplads, og de har flere penge i hånden, når de arbejder ved siden af folkepensionen. Betingelserne for at komme på seniorpension er: Man har seks år eller mindre til folkepensionsalderen

Man har arbejdet i 20-25 år

Man har en arbejdsevne på 15 timer eller mindre

Arbejdsevnen vurderes på grundlag af helbredsmæssige oplysninger og i forhold til seneste job. Man kan ikke blive henvist til andre typer job. Ydelsen under seniorpension svarer til niveauet for førtidspension på 18.875 kr. pr. måned for enlige og 16.044 pr. måned for gifte/samlevende (2019).

Og DF-formand Kristian Thulesen Dahl siger, at hvis Socialdemokratiet ikke fremlægger en klar plan for, hvilke faggrupper det skal dreje sig om, og hvor nedslidt man skal være, inden valget, så kan man først lave om på planerne efter endnu et valg. Altså ikke i den kommende valgperiode.

»Det er en sympatisk tanke, at man skal have ret til at forlade arbejdsmarkedet tidligere, hvis man er nedslidt. Problemet er, at Socialdemokratiet ikke vil konkretisere deres forslag, selv om vi har bedt dem om det på syv møder i Beskæftigelsesministeriet,« siger han.

»Jeg er i tvivl, om de overhovedet har en idé om det selv. Jeg er blevet mere og mere overbevist om, at det kun handler om valgkamp for dem. At det er et bluffnummer. Hvis Mette Frederiksen vil gøre sig fri af et forlig, skal hun gøre det inden et folketingsvalg med virkning efter et folketingsvalg. Så hvis hun gør det efter næste valg, kan det først realiseres efter endnu et valg,« siger Kristian Thulesen Dahl.

I øvrigt mener både Radikale, DF og regeringen, at Mette Frederiksens plan ikke kan realiseres, medmindre Socialdemokratiet opsiger velfærdsaftalen fra 2006, som er aftalen om, at pensionsalderen langsomt stiger i takt med, at vi lever længere. Det er ikke helt nemt, og hvis man evt. skulle stoppe den langsomme stigning af pensionsalderen, ville det ifølge Finansministeriet koste ca. 50 mia. kr.

Socialdemokratiets plan Den nye rettighed målrettes de personer, som er mest nedslidte, uanset om det er fysisk eller psykisk nedslidning. Det skal gælde efter et langt arbejdsliv Den nye rettighed målrettes personer, som har været mange år på arbejdsmarkedet og som tidligt startede med at arbejde.

Der skal være tale om en egentlig rettighed.

Mænd og kvinder skal have reel lige adgang.

Mennesker, der ikke er direkte omfattet af rettigheden, men som på anden vis er nedslidte, skal kunne visiteres til tidlig folkepension.

Det nye pensionssystem skal være simpelt og overskueligt for alle. Den enkelte skal varsles i god tid, så man kan nå at indrette sig efter de nye forhold.

Den tidlige folkepension skal være samfundsøkonomisk ansvarlig og indenfor den ramme, der afsættes på 3 mia. kr. årligt.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) siger til B.T.:

»Jeg håber selvfølgelig, at dette flertal består efter folketingsvalget. Disse partier bekræfter sammen, hvordan man vil løse denne opgave fremover. Efter et valg sætter vi os sammen og følger denne plan, som er realistisk i stedet for Mette Frederiksens drømmeri, som ingen forstår.«

Faktisk regner forligspartierne med, at Socialdemokratiet efter valget må tilslutte sig seniorpensionen, som man skal visiteres til, i modsætning til Mette Frederiksens forslag, som skal være en generel rettighed. Til gengæld kan seniorpensionen omfatte op til 17.000 personer, hvor S-forslaget så vidt vides kun omfatter 3-6.000 personer. Der er også flere penge i seniorpensionen, ca. 18.000 kr. om måneden, hvor Mette Frederiksens forslag kun giver pensionens grundbeløb på 6.500 kr. plus tillæg.

Morten Østergaard siger:

»Jeg vil opfordre socialdemokraterne til at tilslutte sig vores aftale. Det er en langt bedre tryghed for alle nedslidte, fordi det ikke kun er udvalgte grupper, men alle nedslidte som har samme rettighed.«

Mette Frederiksen tror simpelthen ikke på, at hun ikke kan få DFs opbakning:

»Jeg kan simpelthen ikke tro, at det er rigtigt. Skal DF gemme sig bag noget forligsjura? De har jo sagt, at de bakker op om en differentieret pensionsalder. Jeg kommer til at stå fast på dette politiske ønske,« siger hun til TV2 News.

»Regeringens aftale løser overhovedet ikke problemerne for de nedslidte, fordi der ikke er tale om en rettighed. Vi kan ikke få svar på, hvem der skal afgøre, hvem der kan få seniorpensionen, og regeringen ved det heller ikke selv. Det kommer ikke til at virke,« siger Mette Frederiksen.