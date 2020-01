Regeringen må henvende sig hos andre, hvis ret til tidlig folkepension skal indføres, siger Morten Østergaard.

Det blev ikke Arnes tur, da De Radikale søndag eftermiddag afholdt partilederdebat som afslutning på partiets nytårsstævne på Hotel Nyborg Strand.

S-regeringens valgløfte om en ret til tidlig folkepension skulle ellers have været på dagsordenen, da statsminister Mette Frederiksen (S) stillede op til debat med De Radikales Morten Østergaard og Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen.

Men en times debat rakte ikke, og derfor måtte den tidlige folkepension vige til fordel for andre aktuelle emner, blandt andet den grønne omstilling, overvågning og Iran.

Efter debatten slår Morten Østergaard dog fast, at hans parti ikke kommer til at lægge de sidste og afgørende mandater, så Socialdemokratiet kan få gennemført sit store slagnummer fra valgkampen sidste år.

- Det, som Socialdemokratiet taler om, er en ordning, som jeg i udgangspunktet synes, lyder til at blive uretfærdig. Fordi den vil efterlade nogle, som ikke kan arbejde til deres pensionsalder, uden en ret.

- Mens nogle af dem, som har brug for at trække sig tidligt, vil skulle forlade sig på folkepensionens grundbeløb, hvor de med en seniorpension får en førtidspensionsudbetaling.

- Derfor synes jeg, at den model, vi har, er bedre. Og derfor kan man regne med, at det er den, vi står fast på, siger Morten Østergaard.

De Radikale indgik i maj sidste år en aftale om en seniorpension med den daværende VLAK-regering samt Dansk Folkeparti.

Socialdemokratiet var dengang ikke en del af aftalen, men sluttede sig senere til den.

Socialdemokratiet vil dog stadig have indført en ret til tidlig folkepension.

Bryggeriarbejderen Arne Juhl blev sidste år ansigtet på kampagnen om retten til tidlig tilbagetrækning og overgang til folkepension for særligt nedslidte og folk, der har været i lang tid på arbejdsmarkedet.

Socialdemokratiet vil senere i år fremlægge en model for, hvilke præcise kriterier, der skal gælde, for at man kan opnå retten til at trække sig tidligere tilbage.

Det skal ske i samråd med arbejdsmarkedets parter.

Derfor vides det heller ikke, om netop Arne Juhl bliver en del af ordningen, som Socialdemokratiet i valgkampen sidste år ville sætte tre milliarder kroner årligt af til.

Dansk Folkeparti meldte sig i efteråret klar til at forhandle om en ret til tidlig folkepension, men det er usikkert, hvor meget der skal til, inden partiet vil gå med i en aftale.

Det ventes, at DF vil tage sig dyrt betalt, hvis partiet skal sikre flertallet. Partiet fik sidste år et katastrofevalg og gik fra 37 til 16 mandater efter et tæt parløb med Socialdemokratiet.

Morten Østergaard nøjes foreløbig med at følge med fra sidelinjen.

- Mig bekendt har Dansk Folkeparti heller ikke tilsluttet sig en model, de ikke kender.

- Så indtil videre er det nødt til at starte med, at regeringen kommer med et forslag, siger De Radikales politiske leder.

/ritzau/