Der er kommet nye forslag på bordet i regeringsforhandlingerne, men der er langt endnu siger R og SF.

Der venter formentlig en lang aften i Landstingssalen for Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen og partilederne fra De Radikale, SF og Enhedslisten.

De fire partiledere gik søndag over til at mødes alle fire til maraton-møder på mange timer. Det vil formentlig fortsætte mandag og måske også de kommende dage.

Der er fortsat meget, der udestår, før man kan indgå en aftale, lyder det mandag fra både De Radikales leder Morten Østergaard og SF's formand Pia Olsen Dyhr.

- Jeg synes stadigvæk, at der er mange store spørgsmål. Vi har taget hul på diskussionen om fattigdom, men vi er bestemt ikke færdige, siger Morten Østergaard i en pause i forhandlinger.

En tilsvarende melding kommer fra SF's formand Pia Olsen Dyhr. Hun kalder det en fælles opgave for centrum-venstre at sikre, at "børn ikke vokser op i fattigdom i Danmark".

- Vi har en seriøs diskussion om, hvad vi kan gøre for de her familier. Men vi bevæger os ikke hurtigt nok, siger Pia Olsen Dyhr.

Dermed antyder hun, at utålmodigheden er ved at indfinde sig i forhandlingslokalet efter hele 19 dage uden et resultat.

Mette Frederiksen har nu taget endnu længere tid med at få sin ét-parti regering på plads, end Helle Thornings-Schmidt gjorde med at få de tre partier i SRSF-regering til at enes.

Før mandagens møde gjorde Morten Østergaard det klart, at Mette Frederiksen nu må flytte sig på spørgsmålet om ydelserne. S-formande må komme med konkrete forslag til, hvordan hun vil hjælpe børn af familier, der er på integrationsydelse eller ramt af kontanthjælpsloftet, lød det fra Østergaard.

De Radikales gruppeformand, Sofie Carsten Nielsen, siger efter den første del af mandagens møde, at der faktisk er kommet nye forslag fra Socialdemokratiet:

- Vi bad om at få noget på bordet, og vi er blevet præsenteret for nogle bud. Nu diskuterer vi dem, men vi er absolut ikke i mål.

- Der skal ske noget nu for de her børn kan ikke vente på en ydelseskommission, siger Sofie Carsten Nielsen.

Hun henviser til, at Mette Frederiksen gik til valg på at nedsætte en ydelseskommission, som først skal undersøge området.

Morten Østergaard ser det som et positivt tegn, at der nu diskuteres konkrete løsningsforslag. Men der er lang vej endnu, mener han:

- Det var et godt møde, men at sige, at det var et afgørende møde, synes jeg ikke, man kan, siger han.

De Radikale lægger samtidig vægt på, at økonomien også skal på plads, før Mette Frederiksen kan præsentere en ny regering:

- Selvom vi er enige om at gøre noget for fattige børn og investere i uddannelse, så skal der være råd til det. Derfor mener vi, at økonomien og de øvrige emner hænger sammen, siger Morten Østergaard.

Parterne forhandler videre mandag aften.

