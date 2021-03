Efter kritik afviser regeringen, at Folketinget ikke er blevet tilstrækkeligt orienteret om Israel-rejse.

Formanden for Folketingets Udenrigspolitiske Nævn, Martin Lidegaard (R), havde gerne set, at statsminister Mette Frederiksen (S) havde orienteret Folketinget om sin aftale med Israel og Østrig om et vaccinesamarbejde, før hun tog Israel og indgik aftalen.

- Jeg er enig i statsministeren i, at håndteringen af coronavacciner er et sikkerhedspolitisk spørgsmål.

- Derfor er jeg da også ked af, at statsministeren ikke som minimum har orienteret os (Udenrigspolitisk Nævn, red.) og diskuteret det her med os, inden hun traf sit valg, siger han.

- Jeg håber, at det vil hun gøre fremover. Også fordi der ligger et stærkt europapolitisk signal i det. Hvilket man også kan se rundt omkring i Europa.

Statsministerens besøg i Israel har vakt opsigt hos en række partier i Folketinget, netop fordi Udenrigspolitisk Nævn ikke blev orienteret på forhånd.

Venstre har blandt andet peget på grundlovens paragraf 19.

På Folketingets hjemmeside kan man læse i kommentarerne til paragraffen, at "det er Folketinget, som lægger hovedlinjerne for landets udenrigspolitik. Langt de fleste udenrigspolitiske beslutninger om aftaler med andre lande skal godkendes af Folketinget."

Selv om Martin Lidegaard tvivler på, at der er noget juridisk at komme efter, mener han, at Mette Frederiksens tur til Israel berører centrale dele af dansk udenrigspolitik.

- Når man lægger mærke til det her rundt om i Europa, er det, fordi det er kontroversielt, at man indirekte - med eller uden hensigt - giver et skulderklap til Netanyahu (Israels premierminister Benjamin Netanyahu, red.), der er i valgkamp og anklaget for korruption, siger han.

- Men også fordi det indirekte er at sige, at jeg tror ikke rigtig på det europæiske samarbejde på det her område. På trods af at det jo sådan set er europæiske lande, der har leveret alle vaccinerne indtil nu.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) afviser i en skriftlig kommentar, at Udenrigspolitisk Nævn ikke er blevet orienteret:

- Jeg kan i forlængelse af nævnsformandens udtalelse her til morgen bekræfte, at der ikke efter grundloven er pligt til rådføring med nævnet, når statsministeren rejser til udlandet og drøfter et nærmere samarbejde, herunder om øget vaccineproduktion.

- Desuden vil jeg stilfærdigt konstatere, at nævnet jo rent faktisk fik en orientering af statsministeren på et møde i onsdags, inden hun rejste.

Jeppe Kofod oplyser desuden, at han har aftalt med Udenrigspolitisk Nævn at drøfte håndteringen af corona og vacciner imod covid-19 i næste uge.

/ritzau/