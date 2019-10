De Radikale ærgrer sig over skolebesparelser, og at uddannelsesloftet ikke afskaffes i finanslovsforslag.

S-regeringens udspil til en finanslov for næste år er ikke blevet godt modtaget alle steder. Heller ikke blandt regeringens egne støttepartier.

Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, har kaldt dele af udspillet "uacceptabelt", og der er også irritation at spore hos De Radikale.

- Jeg er noget overrasket over, at socialdemokraterne ikke afskaffer uddannelsesloftet, det var en klar aftale, et løfte fra alle. Og nu skal vi ind og kæmpe for det, siger finansordfører Sofie Carsten Nielsen (R).

- Det vil vi også gøre, men det er skuffende, og jeg troede faktisk, at nu var tiden endelig kommet til helt at afskaffe uddannelsesbesparelser, siger hun.

I forståelsespapiret fra regeringsforhandlingerne i juni står der, at "en ny regering vil også afskaffe uddannelsesloftet".

Uddannelsesloftet medfører, at alle med en videregående uddannelse først kan søge ind på en ny videregående uddannelse på lavere eller samme niveau, seks år efter at de har afsluttet deres uddannelse.

De Radikale undrer sig også over besparelser på skoleområdet.

- Og så er der alligevel sparet en halv milliard på folkeskolen og de frie skoler. Det vil vi ikke være med til.

- Jeg synes egentlig, at det er noget mærkeligt noget at komme med en besparelse på skolerne nu, hvor vi har behov for at investere i uddannelse, siger Sofie Carsten Nielsen.

Spørgsmål: Ser du det som klassisk forhandlingstaktik?

- Ja, det er sådan lidt cirkusagtigt: "Se her, nu må I kæmpe for det". Men altså, der skal bare ikke spares på de frie skoler, det tror jeg ret hurtigt, at vi kommer videre fra, siger Sofie Carsten Nielsen.

Klima og minimumsnormeringer i daginstitutionerne var to af de varmeste emner i valgkampen op til folketingsvalget i juni.

Socialdemokratiet og de tre støttepartier, som ud over Enhedslisten og De Radikale også tæller SF, blev enige om en målsætning om, at Danmark i 2030 skal have reduceret udledningen af drivhusgasser med 70 procent.

- Vi vil have en reel CO2-reduktion, også på den første finanslov. Den skal være den grønneste til dato. Så der skal ske mere der, siger Sofie Carsten Nielsen.

Støttepartierne vil også have indført minimumsnormeringer i daginstitutionerne.

/ritzau/