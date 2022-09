Lyt til artiklen

15 dage.

Så mange dage er der til deadlinen for Radikale Venstres trussel om at vælte statsminister Mette Frederiksens (S) regering, hvis ikke hun udskriver valg inden Folketingets åbning 4. oktober.

Men hvornår tror De Radikale selv, at Mette Frederiksen trykker på den store valgknap? B.T. har spurgt de radikale politikere, da de i weekenden var samlet til landsmøde i Nyborg.

»Lige nu tror jeg, at Mette Frederiksen trækker den helt til 4. oktober. Hun kører den lige til deadline,« lyder det fra Clara Halvorsen, der er næstformand for det radikale landsforbund.

»Jeg forestiller mig, at det kommer til at ske til åbningstalen i Folketinget 4. oktober,« siger næstformand for Radikale Venstre i Vesthimmerlands kommune, Gitte Lopdrup.

»Jeg forestiller mig, at det kommer til at ske til åbningstalen i Folketinget 4. oktober,« siger næstformand for Radikale Venstre i Vesthimmerlands kommune, Gitte Lopdrup.

Tror du, hun er bange for jeres trussel om at vælte hende?

»Nej, jeg tror faktisk ikke, hun tager det helt seriøst.«

Netop datoen 4. oktober går igen flere gange, og det er der en helt særlig grund til, forklarer folketingskandidat i Sjællands Storkreds, Lukas Lunøe.

»Det bliver 4. oktober. Jeg tror, at Mette Frederiksen har behov for at trække den så lang tid som overhovedet muligt. Det er et spørgsmål om strategi – og så handler det om for hende at vise, at det stadig er hende, der er statsminister og som bestemmer, hvornår hun udskriver valg,« siger han.

Hos De Radikales partileder, Sofie Carsten Nielsen, er der stor valgoptimisme at spore.

»Jeg tror, at Mette Frederiksen udskriver valg tæt på Folketingets åbning, og det er også fint,« siger hun til B.T.

Hvis ikke der er udskrevet valg inden deadline, vil Sofie Carsten Nielsen stille et mistillidsvotum, når hun går på talerstolen i Folketinget 6. oktober.