Både De Radikale og Enhedslisten mangler svar fra udenrigsministeren i sagen om danske børn i Syrien.

Hverken De Radikale eller Enhedslisten er imponeret over udenrigsminister Jeppe Kofods (S) håndtering af sagen om børn med dansk tilknytning, der opholder sig i lejre i Syrien.

Det var budskabet fra politisk leder Sofie Carsten Nielsen (R) og retsordfører Rosa Lund (EL) efter en fortrolig orientering fredag.

Sofie Carsten Nielsen bliver spurgt til, om hun har tillid til Jeppe Kofod.

- Det konkluderer jeg på senere.

Hun siger videre, at intet "formildende" i sagen er kommet frem efter orienteringen.

Rosa Lund slår fast, at Enhedslisten nu ser frem til et kommende samråd for at få svar af udenrigsministeren.

- Jeg tror godt, I ved, at Enhedslistens tillid til Jeppe Kofod kan ligge på et meget lille sted, siger Rosa Lund.

Hun siger, at det tyder på, at oplysninger er blevet "begravet" for Folketinget.

- Ministre skal opføre sig ordentligt over for Folketinget, uanset om man hedder Jeppe Kofod eller noget andet.

Der er endnu ikke dato på det kommende samråd om sagen.

Til orienteringen var Jeppe Kofod samt justitsminister Nick Hækkerup (S) og forsvarsminister Trine Bramsen (S) til stede. Derudover en række partiledere og folketingsmedlemmer fra Folketingets partier.

Her fik partierne nye oplysninger af regeringen om situationen for børnene i Syrien.

- Vi har i dag tilbudt partilederne en dybt fortrolig briefing. Det er efterretninger om børn af fremmedkrigere, og i sagens natur kan jeg ikke komme yderligere ind på det, siger Jeppe Kofod.

Udenrigsministeriet kender til 19 børn, der enten er født af eller har tilknytning til danske eller tidligere danske statsborgere, som opholder sig i de to fangelejre al-Hol og al-Roj i Syrien. De er børn af seks mødre.

Regeringen har tidligere hjemtaget to børn i to særlige tilfælde - et forældreløst barn og en dreng med skudsår, der kom hjem uden sin mor.

/ritzau/