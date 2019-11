Hvis der skal være mindre trængsel og forurening, skal den offentlige trafik udbygges, mener De Radikale.

Billige billetter til busser og tog er ikke en optimal løsning, hvis målet er at gøre den kollektive mere attraktiv og samtidig beskytte klimaet.

Det mener transportordfører for De Radikale Andreas Steenberg.

Partiet bakker dermed ikke op om et forslag fra Enhedslisten om at sænke billetpriserne med 30 procent, som indgår i de aktuelle finanslovsforhandlinger.

De Radikale vil - ligesom Enhedslisten - styrke den offentlige transport. Men det primære fokus er at mindske trængslen på vejene og at passe på klimaet.

- Den store udfordring er efter min mening, at det for mange mennesker er nemmere og hurtigere at tage bilen.

- Derfor er det meget vigtigt at få udbygget den kollektive trafik, særligt i de store byområder, hvor der er meget trængsel, og der også er mennesker til at fylde tog og busser op, siger Andreas Steenberg.

Ifølge DR konkluderer en rapport, som er udarbejdet for Transportministeriet, at effekten på klimaet vil være meget begrænset, hvis billeterne til busser og tog bliver 30 procent billigere end i dag.

At billigere billetter ikke kommer til at gavne klimaet nævneværdigt skyldes, at mange af de nye passagerer tidligere vil have været fodgængere eller cyklister - og altså ikke bilister.

- Vi vil fokusere på klima. Og der hvor man får mest effekt for pengene, er ved at købe flere busser og tog generelt, men også ved at købe busser og tog, der kører på vedvarende energi, og i det hele taget ved at udbygge den kollektive trafik i de store byområder, hvor det giver mening, siger Andreas Steenberg.

