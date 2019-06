Onsdag aften fortsætter regeringsforhandlingerne om klimapolitik - men det bliver uden Radikale Venstre.

Det bekræfter Radikale Venstres pressetjeneste over for TV 2.

Det skyldes, at partiet ikke vil indgå en delaftale om klima, når der er usikkerhed om økonomien.

Onsdag eftermiddag forhandlede Radikale Venstre også med Socialdemokratiet, og her luftede den radikale leder Morten Østergaard sin frustration.

Han sagde, at forhandlingerne havde været 'et skridt frem og to tilbage'.

»Vi kommer selvfølgelig, når Socialdemokraterne ønsker at se os. Men det, vi siger, er, at stille op til at lukke dele af aftalen, før vi har det økonomiske og værdimæssige fundament på plads, det gør vi altså ikke,« sagde han.

Mette Frederiksen sagde derimod efter eftermiddagens forhandlingsmøder, at partierne begynder at nærme sig hinanden på netop klimaområdet.

»Jeg hørte ikke nogen døre, der smækkede. Der er selvfølgelig uenigheder, og det skal der være plads til. Jeg synes ikke mindst, at vi begynder at kunne se tegningen til et ualmindeligt flot fælles politisk projekt, vel det grønneste nogensinde i danmarkshistorien. Det glæder jeg mig til at tale med partierne om her klokken 18 igen,« siger hun.

Samtidig sagde hun, at hun ikke kunne forestille sig, at Radikale Venstre ville vælge ikke at møde op til aftenens forhandlinger.

»Det kan jeg slet ikke forestille mig, at De Radikale gør. Hvis der er én ting, der står fuldstændig tindrende klart efter det her valg, så er det jo, at danskerne har valgt et politisk flertal, der vil noget med den grønne dagsorden. Jeg tror, at der er store forventninger til os, ikke mindst på klimaområdet.«

SFs formand Pia Olsen Dyhr sagde før forhandlingerne, der begyndte klokken 18, at 'man skal komme, når den kongelige undersøger' indkalder til forhandlinger.

»Ét: Det er mest høfligt at komme. To: Man får ikke indflydelse, hvis man ikke kommer,« sagde hun.

»Jeg føler lidt, at den ene musketer har forladt gruppen Jeg synes ikke, det lyder særligt radikalt ikke at møde op. Jeg kan ikke forstå, at De Radikale vælger at udeblive på noget, som også er vigtigt for dem,« lød det fra Pia Olsen Dyhr.